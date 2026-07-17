Când este recomandată mamografia și de ce este obligatorie după 40 de ani. Doctor Ramona Putin explică

Medic primar radiologie și imagistică medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Ramona Putin explică de ce este obligatorie mamografia după vârsta de 40 de ani și când anume se recomandă.
Potrivit acesteia, după vârsta de 40 de ani, mamografia devine investigația de bază și standardul de aur în screeningul cancerului de sân. Ea este capabilă să detecteze tumori incipiente cu până la doi ani înainte ca acestea să poată fi palpate.
Deși mamografia este pilonul principal, ecografia mamară nu este eliminată. Aceasta devine o metodă complementară esențială. Este utilizată în special pentru clarificarea anomaliilor sau pentru examinarea sânilor cu densitate crescută. Ambele metode joacă roluri unice în prevenție. Utilizarea lor combinată oferă cea mai mare rată de acuratețe în depistarea timpurie a cancerului mamar, a transmis ea.
Sunt mai mulți factori care recomandă efectuarea unei mamografii de control de la vârsta de 40 de ani, precum:
După vârsta de 40 de ani, mamografia rămâne partenerul de încredere al mamografiei în următoarele situații:
În prima parte a acestui an, au fost realizate peste 1.300 de mamografii la SCJU Arad, în Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală. Aproximativ 700 de paciente au beneficiat de aceste mamografii.
După efectuarea investigațiilor, medicul radiolog a recomandat prelevarea de probe pentru un rezultat de certitudine în cazul a 33 de paciente.