La 48 de ani-lumină de Pământ, o planetă ar putea ascunde un ocean sub gheață

Descoperirea, bazată pe observațiile telescopului spațial James Webb, transformă planeta într-unul dintre cei mai promițători candidați pentru găzduirea vieții în afara Sistemului Solar, relatează publicația Bild.

O exoplanetă aflată în „zona locuibilă”

LHS 1140 b a fost descoperită în 2017 și orbitează în jurul unei stele pitice roșii din constelația Cetus (Balena). Planeta se află în așa-numita „zonă locuibilă”, regiunea din jurul unei stele unde temperaturile pot permite existența apei în stare lichidă la suprafață, unul dintre elementele considerate esențiale pentru apariția vieții.

Exoplaneta își încheie orbita în jurul stelei sale în aproximativ 25 de zile și este clasificată drept o „super-Terra”, adică o planetă stâncoasă mai mare și mai masivă decât Pământul. Potrivit estimărilor, LHS 1140 b are un diametru de aproximativ 18.000 de kilometri și o masă de aproape șapte ori mai mare decât cea a Terrei.

Datele James Webb indică prezența unei atmosfere

Cele mai recente observații, realizate cu ajutorul telescopului spațial James Webb, au fost analizate de o echipă de cercetători coordonată de astronomii Charles Cadieux și Ryan MacDonald, de la Universitatea din Montréal.

Rezultatele sugerează că planeta ar putea fi înconjurată de o atmosferă densă, capabilă să mențină condiții favorabile existenței apei. Cercetătorii consideră că o parte importantă din masa planetei, posibil până la 20%, ar putea fi alcătuită din apă.

O ipoteză luată în calcul este aceea că suprafața exoplanetei este acoperită de un strat gros de gheață, sub care s-ar putea ascunde un ocean. În același timp, modelele climatice indică faptul că în regiunea orientată permanent spre steaua sa ar putea exista zone unde temperaturile ajung la aproximativ 20 de grade Celsius, suficient pentru ca apa să rămână în stare lichidă.

Unul dintre cei mai promițători candidați în căutarea vieții

Astronomii subliniază că este prea devreme pentru a afirma că pe LHS 1140 b există viață. Totuși, combinația dintre poziționarea în zona locuibilă, posibilitatea existenței unei atmosfere și prezența apei transformă această lume într-una dintre cele mai interesante ținte pentru viitoarele cercetări astronomice.

„Vedem primele indicii fascinante privind existența unei atmosfere pe o super-Terra aflată într-o zonă locuibilă”, a transmis Ryan MacDonald, unul dintre autorii studiului.

Rezultatele cercetării au fost publicate pe platforma științifică arXiv și urmează să fie analizate în continuare de comunitatea științifică.

De ce este importantă descoperirea

Identificarea unor planete cu apă și atmosferă reprezintă una dintre principalele direcții ale astronomiei moderne. În ultimii ani, telescopul James Webb a permis analiza detaliată a atmosferei mai multor exoplanete, oferind cercetătorilor informații fără precedent despre compoziția acestora și despre șansele ca unele lumi aflate dincolo de Sistemul Solar să poată susține viața.