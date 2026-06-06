Astronomii au identificat posibile „planete-ocean” – lumile fără uscat sunt la doar 100 de ani-lumină de Pământ

Astronomii au identificat mai multe candidate puternice pentru categoria rară a așa-numitelor „planete-ocean”, lumi acoperite aproape complet de apă, fără continente sau suprafețe solide asemănătoare celor de pe Pământ, potrivit Astrophilesz.

Una dintre cele mai promițătoare descoperiri este planeta TOI-1452 b, aflată la aproximativ 100 de ani-lumină de Terra. Planeta este clasificată drept o „super-Teră”, având un diametru de aproape 1,7 ori mai mare decât cel al Pământului și o masă de aproape cinci ori mai mare.

Stratul de apă ar putea avea sute de kilometri adâncime

Cu toate acestea, densitatea sa este mult mai mică decât cea a unei planete stâncoase obișnuite, ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o parte semnificativă din masa sa este formată din apă.

Estimările arată că între 20 și 30% din masa totală a planetei ar putea fi apă, comparativ cu mai puțin de 1% în cazul Pământului.

Spre deosebire de oceanele terestre, care au o adâncime medie de aproximativ 3,7 kilometri, pe o astfel de planetă stratul de apă ar putea avea sute de kilometri adâncime înainte de a ajunge la orice suprafață solidă.

„Apă supercritică”

La asemenea presiuni extreme, apa nu se comportă ca pe Pământ.

Oamenii de știință cred că ea se transformă în forme exotice, precum apă supercritică sau gheață de înaltă presiune, stări care nu există în mod natural pe planeta noastră.

Un alt candidat important este LHS 1140 b, aflat la 48 de ani-lumină de Pământ.

Observațiile realizate cu telescopul spațial James Webb au confirmat că planeta este una stâncoasă și nu un gigant gazos, iar densitatea sa sugerează existența unui ocean lichid uriaș. Cercetătorii o consideră în prezent una dintre cele mai bune candidate pentru o lume potențial locuibilă din afara Sistemului Solar.

Lumi fără uscat

Astfel de planete îi fascinează pe astronomi deoarece ar putea găzdui forme de viață complet diferite de cele cunoscute pe Terra.

Pe asemenea lumi nu ar exista uscat, plaje sau continente – doar apă, întinzându-se la adâncimi imposibil de imaginat, în condiții pe care omenirea nu le-a întâlnit niciodată.