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O descoperire făcută în apă contaminată ar putea ajuta la rezolvarea unei probleme globale

Microorganisme descoperite în apă contaminată cu uraniu au demonstrat o capacitate neașteptată de a transforma elementul radioactiv într-un compus stabil. Cercetătorii cred că descoperirea ar putea contribui, în viitor, la combaterea poluării radioactive.
O descoperire făcută în apă contaminată ar putea ajuta la rezolvarea unei probleme globale
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
14 iul. 2026, 13:48, Life-Inedit
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Una dintre cele mai mari mine de uraniu din lume, Wismut GmbH Schlema-Alberoda din fosta Germanie de Est aflată sub control sovietic, a lăsat în urmă o moștenire toxică. Însă, în mediul contaminat care a inundat mina după închiderea acesteia, evoluția pare să fi pregătit deja o posibilă soluție.

Mina a fost închisă în 1990, odată cu reunificarea Germaniei, iar de atunci a fost supusă unor ample și costisitoare lucrări de remediere.

După închiderea minei, galeriile subterane s-au inundat, iar lichidul acumulat necesită tratament continuu, arată ScienceAlert.

Uraniul brut este puternic radioactiv, iar expunerea la acesta, de exemplu prin consumul de lichide contaminate, poate provoca efecte grave asupra oamenilor și altor organisme vii. Cu toate acestea, unele organisme prosperă în mediul încărcat cu uraniu. Mina găzduiește un întreg ecosistem de microbi.

Stabilizarea uranului

Iar, potrivit unei descoperiri recente, acești microbi pot stabiliza uraniul în anumite condiții.

Pentru experimente, cercetătorii au folosit probe prelevate de la instalația de tratare asociată fostei mine Wismut GmbH Schlema-Alberoda.

După incubarea bacteriilor cu glicerină, cercetătorii au observat că acestea au transformat uraniul într-o stare pentavalentă.

Ceea ce nu se știa până acum era că acest compus se poate forma în mod natural și că bacteriile joacă un rol în proces. După 130 de zile, doar aproximativ 5% din uraniul dizolvat a mai rămas în probe.

Contaminarea radioactivă, o problemă globală

Bacteriile nu doar că au încorporat uraniul în pereții celulari, dar o proporție neobișnuit de mare a acestuia a fost în forma pentavalentă. Astfel, s-a format mai ușor compusul, în special după uscarea probelor și expunerea lor la oxigen.

Contaminarea radioactivă cu uraniu reprezintă o problemă la nivel global.

În Statele Unite, India, Canada, Franța, Africa de Sud și Australia, nivelurile de uraniu din sursele de suprafață și din cele subterane au depășit uneori pragul recomandat de 0,03 miligrame pe litru.

Ar putea bacteriile să facă parte din soluție? Cercetătorii cred că aceste bacterii ar putea deveni aliați importanți în eforturile de curățare a contaminării nucleare, nu doar în Germania, ci și în alte regiuni ale lumii.

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