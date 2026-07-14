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O tânără din Spania, speriată de ce a văzut în România: „Sunt cabluri peste tot!”

„Dacă vii în România, unul dintre lucrurile care te vor surprinde este că sunt cabluri peste tot”. Ulterior, tânăra a aflat că situația are rădăcini istorice.
O tânără din Spania, speriată de ce a văzut în România: „Sunt cabluri peste tot!”
VICTOR CIUPULIGA / MEDIAFAX FOTO
Mădălina Dinu
14 iul. 2026, 09:45, Life-Inedit
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O tânără din Spania stabilită în România a vorbit despre unul dintre lucrurile care au surprins-o cel mai mult: numărul mare de cabluri vizibile pe străzi. Într-un clip postat online, aceasta spune că imaginea i-a atras imediat atenția încă din primele zile petrecute în țară.

„Dacă vii în România, unul dintre lucrurile care te vor surprinde este că sunt cabluri peste tot”, povestește tânăra. Ea descrie cum firele pot fi văzute pe stâlpi, de-a lungul străzilor sau chiar deasupra carosabilului, indiferent de zonă.

Inițial, reacția ei a fost una de îngrijorare. „M-am speriat și m-am întrebat dacă este periculos, dacă există vreun risc”, spune aceasta, mărturisind că aspectul infrastructurii i s-a părut neobișnuit comparativ cu ceea ce știa din Spania.

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