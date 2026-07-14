De la șezlonguri la bufetul all inclusive: regulile de bun-simț pe care turiștii le ignoră adesea

Sezonul concediilor aduce o atmosferă mai relaxată, însă acest lucru nu înseamnă că regulile de bun-simț dispar. Specialiști în etichetă, comportament social și protocol, citați de publicația britanică The Guardian, au alcătuit un ghid al celor mai frecvente situații întâlnite în vacanță, explicând ce este considerat acceptabil și ce ar trebui evitat.

Plaja nu începe în supermarket

Una dintre principalele recomandări vizează vestimentația purtată în afara zonelor de agrement. Potrivit experților, mersul fără tricou este considerat acceptabil doar pe plajă sau în apropierea piscinei, iar prosoapele ori costumele de baie nu ar trebui purtate în magazine, restaurante sau alte spații publice.

În același timp, șlapii și hainele specifice plajei sunt potrivite doar în contexte informale, în timp ce la birou sau în alte medii profesionale este recomandată păstrarea unei ținute adecvate, chiar și în zilele caniculare.

Respectul față de cei din jur rămâne esențial

Ghidul atrage atenția și asupra unor gesturi aparent banale care pot deveni deranjante în sezonul cald. Muzica ascultată la volum ridicat în parc sau pe plajă, petrecerile prelungite în grădină ori tunderea gazonului la primele ore ale dimineții sunt exemple de comportamente care pot afecta confortul vecinilor și al celorlalți turiști.

În ceea ce privește igiena personală, experții consideră că utilizarea deodorantului și respectarea regulilor elementare de curățenie reprezintă o formă de respect față de cei din jur. De asemenea, dacă transpirația abundentă creează disconfort, este preferabil ca salutul prin strângerea mâinii sau îmbrățișarea să fie evitate temporar.

Vacanța în grup și călătoriile cer reguli clare

Specialiștii recomandă ca persoanele care pleacă în concediu împreună să stabilească din timp modul în care vor fi împărțite cheltuielile, responsabilitățile și programul activităților, pentru a evita conflictele.

În avion, eticheta presupune înclinarea lentă a spătarului scaunului, astfel încât pasagerul din spate să aibă timp să își protejeze obiectele. Totodată, persoana aflată pe locul din mijloc este considerată îndreptățită să folosească ambele cotiere, iar spațiul destinat bagajelor de mână nu ar trebui ocupat excesiv.

Șezlongurile rezervate și bufetul „all inclusive”, printre cele mai discutate situații

Printre subiectele abordate se numără și obiceiul rezervării șezlongurilor cu prosoape încă de la primele ore ale dimineții. În loc ca turiștii să își facă singuri dreptate mutând obiectele altor persoane, experții recomandă solicitarea intervenției personalului hotelului.

În cazul restaurantelor de tip „all inclusive”, nu există o limită privind numărul de porții servite, însă este recomandat ca turiștii să își pună în farfurie doar cantitatea pe care intenționează să o consume și să evite să ia ultimele produse disponibile, din respect pentru ceilalți.

Un alt sfat vizează micul dejun de la hotel: luarea unei gustări discrete pentru mai târziu poate fi tolerată în anumite situații, însă transformarea bufetului într-o sursă pentru masa de prânz este considerată nepotrivită.

Potrivit autorilor ghidului, regula care se aplică în aproape toate situațiile întâlnite în sezonul estival este una simplă: libertatea fiecărui turist se oprește acolo unde începe disconfortul celor din jur, iar respectul și bunul-simț rămân cele mai importante reguli de etichetă, indiferent de destinația de vacanță.