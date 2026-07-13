Fostă însoțitoare de bord avertizează: o greșeală „periculoasă” făcută de milioane de pasageri poate duce la accidente

Jeenie Weenie a transmis mesajul pe TikTok, reamintindu-le pasagerilor să rămână așezați și cu centura de siguranță pusă până când aeronava ajunge la poartă și comandantul oprește semnalul centurii, arată Express.

Mulți călători consideră că este sigur să se ridice imediat după aterizare. Weenie a explicat că avionul continuă să se deplaseze în timpul rulării către terminal și poate frâna brusc sau efectua mișcări neașteptate. Chiar și la viteze relativ reduse, aceste mișcări îi pot face pe pasagerii aflați în picioare să-și piardă echilibrul și să se accidenteze.

Care este avertismentul?

Într-o scenă întâlnită frecvent în prezent la bordul avioanelor, aeronava tocmai a aterizat. O însoțitoare de bord îi spune politicos unui pasager:

„Vă rog să vă așezați și să vă puneți centura până când ajungem la poartă și comandantul oprește semnalul centurii”.

Nerăbdător să coboare, pasagerul întreabă:

„De ce? Am aterizat”.

Însoțitoarea de bord explică de ce este nevoie în continuare de prudență: „Da, dar încă ne deplasăm și nu este sigur”.

Motivat de teama că va pierde o conexiune, pasagerul cere să coboare cât mai repede, iar însoțitoarea îi răspunde:

„Faptul că vă ridicați în picioare nu vă va ajuta să coborâți primul din avion”.

În finalul umoristic al scenetei, avionul face o mișcare bruscă, iar pasagerul este proiectat pe culoar. Însoțitoarea de bord comentează:

„Cred că m-am înșelat. Totuși coborâți primul”.

Ce ar trebui să facă pasagerii?

Pentru cei care au zboruri de legătură, cea mai sigură abordare este să se pregătească înainte de aterizare, nu să stea în picioare pe culoar în timp ce avionul încă se deplasează.

Asta înseamnă să aibă la îndemână obiectele esențiale, să lase suficient timp între zboruri atunci când este posibil și să discute cu echipajul de cabină înainte de aterizare dacă au o conexiune foarte strânsă sau o situație urgentă.

Avertismentul este important și pentru familiile care călătoresc cu copii. Ultimele minute ale unui zbor sunt adesea printre cele mai agitate, când pasagerii sunt nerăbdători să se ridice, să-și ia bagajele și să părăsească aeronava.

Deși câteva minute de așteptare pot părea frustrante, rămânerea pe scaun până la stingerea semnalului centurii poate reduce riscul unor accidentări care pot fi evitate în ultimele momente ale călătoriei.