Planta care prosperă chiar dacă este neglijată și continuă să înflorească luni de zile

Majoritatea florilor se ofilesc și mor odată cu sosirea primului val de căldură al verii, potrivit Express.

Totuși, o plantă reușește să prospere chiar dacă este neglijată. De asemenea, va înflori luni de zile, de primăvara până toamna.

Gălbenelele franceze vor menține grădina vibrantă sezon după sezon, potrivit sursei.

Gălbenelele franceze înfloresc de mai multe ori pe an

Acestea sunt flori anuale semi-rezistente. Ele înfloresc în mod repetat pe tot parcursul primăverii, verii și începutul toamnei. Sunt disponibile, de asemenea, într-o gamă vastă de culori. Există și numeroase soiuri de gălbenele.

Florile au un frunziș delicat, asemănător unui pene. Acest tip de gălbenele emană un parfum aromatic, citric. Frunzele parfumate s-ar putea să nu miroasă la fel de frumos ca trandafirii. Totuși, îndeplinesc o altă funcție valoroasă, deoarece alungă dăunătorii, mai arată sursa citată.

Alungă și dăunătorii

Gălbenelele pot păstra căpșunile, cartofii și condurașii complet liberi de dăunători.

În timp ce descurajează dăunătorii, gălbenelele atrag în același timp polenizatorii. Florile atrag insecte precum bondarii, sirfidele și fluturii.

Semințele de gălbenelele trebuie semănate la mijlocul primăverii, odată ce riscul de îngheț a trecut și temperaturile sunt constant ridicate. În funcție de locul în care locuiți, s-ar putea să fie nevoie să așteptați până la sfârșitul primăverii sau începutul verii, indică sursa.

Împrăștiați semințele pe compost multifuncțional umed, fără turbă, în ghivece. Lăsați aproximativ 10 cm între ele pentru a preveni aglomerarea.

Ele au nevoie de soare din plin pentru a înflori abundent. Un balcon orientat spre sud este ideal pentru ele, potrivit aceleiași surse.

Gălbenelele înfloresc la doar două săptămâni după semănare

Gălbenelele înfloresc foarte repede. Adesea, sunt observate flori la doar două săptămâni după semănat.

Dacă temperaturile rămân prea scăzute sau nu apar lăstari în decurs de o săptămână, faceți o pauză de câteva săptămâni și încercați din nou. Gălbenelele nu sunt chiar pretențioase, mai precizează sursa.

De asemenea, semințele de gălbenele pot fi semănate și în timpul verii. Asigurați-vă doar că sunt bine udate și amplasate într-un loc unde vor primi multă lumină directă a soarelui.

Până când gălbenelele se stabilesc complet, vor avea nevoie de udare zilnică. Odată ce s-au așezat, necesită foarte puțină atenție. Udați-le doar de două ori pe săptămână sau ori de câte ori solul se simte uscat la atingere.

Cum să le udați în timpul temperaturilor ridicate

În timpul valurilor de căldură, udați gălbenelele o dată dimineața. În zilele în care temperaturile depășesc 30°C, udați-le a doua oară seara.

Pe măsură ce florile încep să se ofilească, ciupiți-le pentru a încuraja creșterea florilor proaspete.

La sfârșitul verii și începutul toamnei, permiteți florilor care se ofilesc să se transforme în semințe. Apoi, adunați-le pentru a le pregăti pentru plantare în anul următor. De asemenea, puteți lăsa florile uscate la locul lor și le puteți lăsa să se însămânțeze singure în mod natural.

Gălbenelele înfloresc de obicei timp de trei până la patru luni, deși în climatele mai blânde pot înflori oriunde din aprilie până în octombrie, mai arată sursa.