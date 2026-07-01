Nu sunt hosta și nici begonii. Planta care crește în locurile unde altele nu rezistă

Căpșuna de pădure (Fragaria vesca) este o plantă autohtonă de acoperire a solului, recomandată de peisagiști pentru grădinile umbrite. Spre deosebire de hosta sau begonii, aceasta crește bine chiar în umbră totală, necesită puțină întreținere și ține buruienile sub control. Designerii de peisaje o consideră o alegere excelentă pentru zonele uscate și umbrite ale grădinii, notează The Spruce.

Majoritatea plantelor fructifere au nevoie de multă lumină solară pentru a crește. Căpșuna de pădure reprezintă o excepție, prosperând bine chiar în umbră deplină. Brooke Addison, designer de peisaje durabile din Seattle, o consideră planta de acoperire a solului preferată pentru grădinile umbrite. Betsy Washington, președinta unei societăți de plante native din Virginia, o cultivă în locurile cele mai uscate și umbrite din grădină.

Ce aspect are pe parcursul anului?

Planta oferă un aspect atractiv timp de trei anotimpuri consecutive. Primăvara și vara apar frunze verzi, flori albe și boabe roșii mici. Toamna, frunzișul capătă nuanțe de roșu aprins. Înălțimea mică, sub 15 centimetri, o face ideală ca acoperire de sol, iar o singură plantă poate ajunge la o lățime de aproape 60 de centimetri.

Cum ajută la controlul buruienilor?

Căpșuna de pădure este cunoscută pentru rezistența la boli și capacitatea de a suprima buruienile. Modul în care se răspândește blochează accesul luminii solare la sol. Astfel, semințele de buruieni nu mai pot germina. Unii grădinari o folosesc chiar ca alternativă la gazonul clasic, care necesită mult mai multă întreținere.

Poate fi folosită și pe terenuri în pantă?

Planta crește ușor și pe terenuri înclinate. Unii grădinari o folosesc special pentru controlul eroziunii solului pe versanți. Lăstarii se pot separa de planta principală și pot fi transplantați pentru a extinde acoperirea solului în alte zone ale grădinii.

Cum se cultivă și se îngrijește corect?

Căpșuna de pădure poate fi cultivată din plante cumpărate sau din semințe. Semănatul în interior trebuie făcut la finalul iernii, înainte de ultimul îngheț din zonă. Plantele tinere se mută afară doar după trecerea riscului de îngheț. Planta preferă temperaturile blânde de primăvară și toamnă și poate intra în repaus pe timpul căldurii extreme de vară.

Ce alte plante native pot fi folosite pentru umbră?

Măcrișul de sequoia este o altă opțiune pentru coasta de vest, cu flori roz-alb și răspândire rapidă la umbră. Heuchera micrantha este o plantă perenă compactă, cu frunze rotunde și roșiatice. Există numeroase soiuri de heuchera, potrivite pentru diverse combinații de culori în grădină.