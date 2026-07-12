Cinci plante care au nevoie de mai multă apă pe timp de caniculă

Pe timp de caniculă, anumite plante din grădina ta au nevoie de îngrijire în plus, potrivit Express.

În timpul temperaturilor ridicate, plantele cresc mai repede, sunt mai predispuse la uscare și devin mai vulnerabile la deteriorare.

Dacă nu sunt îngrijite corespunzător, acestea pot duce la „creștere încetinită” și „daune permanente”, potrivit experților în grădinărit.

„Lunile de vară vin cu mai multă responsabilitate”

Chris Bonnett, fondatorul unui site dedicat grădinarilor, a transmis că „Grădinile noastre prosperă cu adevărat vara. Vremea mai caldă creează cel mai bun mediu pentru ca plantele să crească și să înflorească. Lunile de vară vin cu mai multă responsabilitate, mai ales în timpul valurilor de căldură. Există unele plante pe care grădinarii vor dori să le supravegheze mai atent. Ele pot fi rapid afectate în această perioadă a anului. Unele vor beneficia de udare și fertilizare suplimentară, iar altele ar putea necesita mutarea la umbră”.

Expertul a recomandat verificarea plantelor în fiecare zi în timpul verii, mai ales în perioadele de caniculă.

Bonnett a împărtășit cinci plante care au nevoie de „îngrijire suplimentară” în timpul zilelor mai călduroase.

Hortensiile

Hortensiile arată frumos vara, dar frunzele lor mari pot pierde repede apa. De asemenea, se pot ofili de la căldură.

Pe tot parcursul verii, este important să mențineți solul lor umed constant. Așezați mulci în jurul rădăcinilor, pentru a ajuta la reținerea umidității și a le proteja în timpul perioadelor însorite puternice, arată sursa.

Plantele suspendate

„Orice plante din coșuri suspendate vor avea nevoie de atenție suplimentară, deoarece cantitatea mică de pământ le usucă repede”, potrivit expertului.

„Asta înseamnă că în perioadele caniculare trebuie să le uzi zilnic și să le hrănești la fiecare două săptămâni”.

Roșiile

Roșiile cresc repede în lunile de vară și au nevoie de multă apă și nutrienți. Ele trebuie udate regulat în timpul zilelor calde, potrivit aceleiași surse.

Ferigile

„Multe ferigi cresc în mod natural în condiții răcoroase și umede. Vremea caldă și uscată de vară poate face ca frunzele să se rumenească foarte repede”, a explicat expertul.

„Concentrează-te pe menținerea solului umed și asigură plantei umbră, umiditate și umezeală”, a adăugat Bonnett.

Lavanda

Lavanda este destul de tolerantă la secetă, dar numai după ce s-a stabilit deja. Acest lucru îi poate determina pe grădinari să creadă că planta lor nu are nevoie de prea multă îngrijire în timpul verii.

Însă, lavanda suferă în condiții extrem de uscate sau umede. Evitați udarea excesivă și asigurați-vă că are un drenaj bun, mai arată sursa citată.