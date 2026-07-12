Experții avertizează: greșelile care fac vacanțele last minute mai scumpe

Potrivit acestuia, schimbările din industria turismului și utilizarea algoritmilor de prognozare a cererii au redus semnificativ numărul ofertelor de ultim moment cu reduceri consistente, relatează publicația Bild.

Expertul explică faptul că hotelurile și zborurile populare sunt rezervate din timp, astfel că operatorii au tot mai puține locuri rămase pe care să le vândă la preț redus înainte de plecare.

Așteptarea îndelungată poate duce la costuri mai mari

Potrivit specialistului, una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea rezervării în speranța apariției unei oferte mai bune. În multe situații, prețurile cresc pe măsură ce se apropie data plecării, iar turiștii ajung să plătească mai mult decât dacă ar fi rezervat mai devreme.

De asemenea, acesta recomandă verificarea atentă a orarului zborurilor. Unele oferte aparent avantajoase includ plecări pe timpul nopții și întoarceri foarte devreme dimineața, ceea ce poate reduce efectiv durata vacanței cu până la două zile.

Flexibilitatea în alegerea destinației rămâne un alt factor important. În loc să insiste asupra unei anumite locații, turiștii pot găsi oferte mai bune dacă sunt dispuși să aleagă o destinație alternativă.

Când merită să alegi o vacanță last minute

Specialistul consideră că rezervările de ultim moment pot fi încă avantajoase pentru persoanele care au flexibilitate în privința perioadei de călătorie, a aeroportului de plecare și a destinației.

Cele mai mari șanse de a găsi prețuri reduse apar în extrasezon și în afara vacanțelor școlare, când cererea este mai scăzută.

În schimb, familiile care sunt obligate să călătorească în timpul vacanțelor școlare sau turiștii care au date fixe pentru concediu ar trebui să își planifice vacanța din timp. În sezonul de vârf, hotelurile și zborurile se ocupă rapid, iar ofertele last minute avantajoase sunt rare.

Care este perioada optimă pentru rezervări

În cazul biletelor de avion, expertul apreciază că cele mai bune prețuri sunt disponibile, de regulă, cu una până la patru luni înainte de plecare. El recomandă monitorizarea tarifelor timp de câteva zile și efectuarea rezervării atunci când apare o ofertă convenabilă.

Pentru croaziere, în schimb, pot apărea reduceri chiar înainte de plecare, dacă rămân cabine neocupate sau sunt returnate anumite contingente.

Un alt aspect important este analiza costului final al vacanței. Prețul afișat inițial poate crește considerabil după adăugarea bagajelor, transferurilor, taxelor sau a altor servicii incluse în pachet.

Ce înseamnă aceste recomandări pentru turiștii din România

Pentru românii care pleacă în vacanță din aeroporturi precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau Sibiu, recomandările sunt similare. Specialiștii în turism spun că rezervarea din timp este, în general, cea mai sigură opțiune pentru concediile din sezonul estival sau din perioadele de sărbători.

În schimb, cei care au flexibilitate în privința destinației și a perioadei de călătorie pot găsi încă oferte avantajoase în extrasezon, cu condiția să compare costul total al pachetului și să nu se bazeze exclusiv pe prețul promoțional afișat inițial.