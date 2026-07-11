Vrei să pleci în vacanță, dar nu ai stabilit destinația? Unde găsești cele mai mici prețuri în Europa la mâncare, alcool și cazare

Publicația a analizat datele Eurostat privind nivelurile prețurilor pentru o gamă de bunuri și servicii, însă de menționat în acest caz este faptul că aceste cifre nu indică costul unei vacanțe, ci reflectă mediile naționale. Mai mulți indici ai nivelului prețurilor compară costul diferitelor bunuri și servicii, precum alimentele, băuturile, îmbrăcămintea și hotelurile.

Țările incluse în analiză sunt: Franța, Italia, Spania, Portugalia, Turcia, Croația și Grecia.

Cea mai scumpă și cea mai ieftină țară în ansamblu

În urma analizării a peste 2.000 de bunuri și servicii, Turcia este, în general, cea mai ieftină țară. Altfel spus, un coș de cumpărături care costă 100 de euro la nivelul UE ajunge cu 40% mai puțin în Turcia, respectiv 59,6 euro.

La polul opus, Franța este cea mai scumpă dintre cele șapte țări, cu 100,3 euro pentru un coș de cumpărături, situându-se puțin peste media UE. Celelalte cinci țări se situează sub această valoare: Italia (97,1 euro), Spania (91,6 euro), Grecia (87,4 euro), Portugalia (86,6 euro) și Croația (78,4 euro).

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Potrivit Euronews, categoria de prețuri „restaurante și hoteluri” a Eurostat compară costul meselor luate în oraș și al cazării. Este unul dintre indicatorii cei mai relevanți pentru călători.

Și aici, Franța este cea mai scumpă dintre cele șapte țări, cu un indice al nivelului prețurilor de 116, urmată de Italia, cu 110,8. Cu alte cuvinte, dacă media UE pentru această categorie este stabilită la 100 euro, coșul echivalent de servicii de restaurant și cazare ar costa 116 euro în Franța și 110,8 euro în Italia.

Portugalia, în schimb, este cea mai ieftină la acest capitol, coșul costând 73,6 euro. Aceasta înseamnă că prețurile sunt cu 26,4% sub media UE. Turcia se situează, de asemenea, sub 80, cu un indice al nivelului prețurilor de 78,3.

Croația (89,6) este puțin mai scumpă decât Grecia (86,1) și Spania (85,4).

Prețul alcoolului, dublu în Turcia

Deși Turcia înregistrează prețuri mici la mai mulți indicatori analizați de Euronews Business, nu se întâmplă același lucru și în privința alcoolului.

Aici, băuturile alcoolice costă mai mult decât dublul mediei UE, cu un indice al nivelului prețurilor de 210,2. Grecia se află pe locul al doilea, cu 154, urmată de Croația, cu 133,9.

La polul opus, Italia este cea mai ieftină în privința prețurilor la alcool, indicele fiind de 81,9, în timp ce Spania rămâne, de asemenea, sub media UE, cu 90,1.

Prețurile la transportul în comun

Pentru cei care călătoresc cu mijloacele de transport în comun, Turcia este cea mai ieftină țară, cu 68,3 euro, comparativ cu media UE de 100 euro. Doar Franța depășește media UE, cu 112,8 euro.

Portugalia, Spania și Croația se situează în jurul valorii de 80 de euro, în timp ce Grecia se află puțin sub media UE.

Cu toate acestea, analiză nu include și veniturile individuale sau ale gospodăriilor. Astfel, pentru persoanele din țările cu venituri mai mari, diferențele de preț s-ar putea să nu pară la fel de semnificative ca pentru călătorii din țările cu venituri mai mici.