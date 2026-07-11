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Belgia pune taxă și pe tranzit: Ce trebuie să știe șoferii români care trec prin această țară

Belgia a anunțat că va introduce, din 2027, o taxă rutieră care va trebui plătită și de către șoferii străini, inclusiv cei români, aflați în tranzit pe teritoriul țării. În prezent, Belgia nu percepe taxe de la șoferi pentru utilizarea autostrăzilor.
Belgia pune taxă și pe tranzit: Ce trebuie să știe șoferii români care trec prin această țară
Diana Nunuț
11 iul. 2026, 12:33, Social
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Belgia va introduce o taxă rutieră începând de anul viitor. Concret, această taxă va trebui plătită inclusiv de șoferii străini care tranzitează țara.

„Toți cei care utilizează drumurile noastre trebuie să contribuie în mod echitabil la întreținerea acestora”, a declarat ministrul transporturilor din regiunea sudică Valonia, François Desquesnes, potrivit Euronews.

În acest sens, începând cu 1 mai 2027, șoferii vor trebui să-și înregistreze vehiculul și să plătească taxa rutieră. Vor fi disponibile și permise zilnice pentru șoferii care tranzitează țara.

Potrivit președintelui partidului liberal-conservator, guvernul intenționează să compenseze noua taxă rutieră prin reducerea altor impozite pentru cetățenii belgieni.

În prezent, țara nu percepe taxe de la șoferi pentru utilizarea autostrăzilor sale, iar ideea introducerii unei astfel de taxe a fost dezbătută ani de zile.

Veniturile ar urma să fie utilizate pentru exploatarea și întreținerea rețelei rutiere.

Următorul pas este acela ca taxa de drum propusă să primească aprobarea din partea regiunilor și a autorităților europene.

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