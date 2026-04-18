Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor

Noile cerințe se aplică tuturor participanților la trafic, inclusiv turiștilor străini care tranzitează sau vizitează statul elen cu autoturismul personal, scrie dariknews.bg.

Măsura a fost adoptată prin Directiva D30/45652/2026, emisă de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, la inițiativa viceministrului Konstantinos Kiranakis, și vizează creșterea nivelului de siguranță rutieră și a capacității de acordare a primului ajutor în situații de urgență.

Standarde obligatorii

Potrivit noilor reglementări, trusa de prim ajutor trebuie să respecte standardul DIN 13164/2022 sau o certificare ISO internațională echivalentă. Fiecare element inclus trebuie să fie marcat CE și să respecte Regulamentul european MDR 2017/745 privind dispozitivele medicale. Astfel, se garantează sterilitatea, siguranța și eficiența produselor, chiar și în condiții de temperaturi extreme.

Una dintre cele mai importante modificări vizează compoziția trusei. Aceasta trebuie să conțină exact 16 tipuri de articole obligatorii, fiind interzise trusele incomplete sau cele vechi. Printre elementele esențiale se numără o pătură izotermică de supraviețuire de minimum 210 x 160 cm, bandă adezivă conformă DIN 13019-A, 14 pansamente de diferite dimensiuni (DIN 13019-E), pansamente sterile individuale, pansament pentru arsuri, șase comprese sterile, tifon și alte materiale de bază.

De asemenea, sunt obligatorii două măști de protecție medicală (tip IIR sau FFP2), patru mănuși de unică folosință din vinil sau nitril, două șervețele pentru curățarea pielii, foarfece medicale și un ghid succint de prim ajutor. Unele instrucțiuni recomandă și prezența unor dezinfectanți de bază, precum peroxidul de hidrogen.

Depozitare și sancțiuni

Trusa trebuie depozitată într-un loc ușor accesibil, neîncuiat, și folosit exclusiv pentru consumabile medicale. Șoferii sunt obligați să verifice periodic starea produselor, să respecte datele de expirare și să înlocuiască întreaga trusă cel puțin o dată la doi ani. Nerespectarea regulilor se sancționează cu o amendă de 30 de euro, indiferent de țara de înmatriculare a vehiculului.

Prețul unei truse conforme variază între 10 și 25 de euro, însă autoritățile avertizează că multe truse mai vechi nu respectă noile cerințe.