Procurorul Curții Supreme al Greciei, Georgios Sanidas, în retragere , a intervenit în confruntarea izbucnită între sistemul judiciar elen și Parchetul European cu privire la mandatul procurorilor delegați greci și la gestionarea dosarelor sensibile.

Fostul procuror șef clarifică limitele competențelor și suveranitatea națională într -un articol de pe dikastiko.gr . El explică de ce afirmațiile Parchetului European privind competența exclusivă în reînnoirea mandatelor nu au temei legal și contrazic atât regulamentul european, cât și legislația elenă.

Sanidas critică vehement intervențiile care ating instituțiile constituționale , cum ar fi procedurile privind răspunderea penală a miniștrilor și imunitatea parlamentară, subliniind că Grecia are un stat de drept eficient care a acționat pentru a proteja resursele europene cu mult înainte de înființarea instituțiilor UE.

În cele din urmă, aceasta scoate la iveală nereguli procedurale specifice care au apărut în investigațiile recente privind OPEKEPE și ridică problema fezabilității numărului excesiv de procurori europeni din țara noastră.

Sanidas a scris un articol pe larg despre disputa cu EPPO și Laura Codruța Koveși:

„Procurorul general european Laura Kovesi a avut și încă are poziția, adoptată și de Colegiul Procurorilor Europeni, prin decizia sa emisă la 12.11.2025, privind reînnoirea mandatului a trei dintre procurorii șefi eleni, cu aproximativ opt luni înainte de sfârșitul mandatului acestora, conform căreia numai Colegiul menționat avea dreptul exclusiv pentru reînnoirea menționată anterior, și într-adevăr pentru cinci ani, și că Consiliul Judiciar Suprem de Justiție Civilă și Penală din Grecia (care își stabilise poziția menționată anterior cu cinci ani în urmă) nu avea jurisdicție, competență sau drept de a se ocupa de această problemă și, în orice caz, dacă ar fi să fie abordată, ar trebui să fie pe deplin aliniată la propria sa poziție și la poziția Colegiului Procurorilor Europeni.

De fapt, Laura Kovesi a făcut inițial presiuni în toate felurile și fără permisiune , uneori cu amenințări, că va duce țara noastră la Curtea Europeană de Justiție și la Comisia Europeană (pe aceasta din urmă a făcut-o deja), și în mod specific atât la nivelul executivului, cât și la nivelul conducerii sistemului judiciar, pentru a respecta poziția de mai sus a Colegiului Procurorilor Europeni, care era și propria sa poziție.

Consiliul de Justiție Civilă și Penală din Grecia s-a opus, pe bună dreptate, poziției de mai sus și a reînnoit mandatul celor trei procurori europeni delegați din Grecia pentru doar doi ani , cu scopul de a finaliza anchetele în cazurile pe care le au în curs de soluționare.

A.D.C. menționat mai sus a fost atacat cu apel, după ce întrebarea relevantă a fost trimisă de Procurorul General European, care, cel puțin formal, și-a schimbat poziția cu privire la problema, în primul rând, a competenței Consiliului Judiciar Suprem de Justiție Civilă și Penală din Grecia, dar consideră că decizia sa privind perioada limitată de reînnoire, și anume reînnoirea pentru doi ani, este ilegală, în timp ce ar fi trebuit să decidă pentru cinci ani.

Cu toate acestea, atât poziția inițială a Procurorului-Șef European și a Colegiului Procurorilor Europeni, cât și poziția contrară menținută cu privire la perioada de timp în care mandatul celor trei procurori ar trebui reînnoit (cinci ani în loc de doi ani) sunt în mod vădit ilegale și arbitrare, întrucât contravin atât Regulamentului (UE) 2017/1939 al CONSILIULUI din 12 octombrie 2017, cât și Legii 4786/23.3.2021, prin care Regulamentul menționat anterior a fost pus în aplicare.

În special:

Articolul 17, alineatele 1 și 2 din regulamentul menționat definește următoarele:

„(1) La propunerea procurorului-șef european, Colegiul numește procurorii europeni delegați propuși de statele membre. Colegiul poate respinge o persoană propusă dacă aceasta nu îndeplinește criteriile prevăzute la alineatul (2). Mandatul procurorilor europeni delegați este de cinci ani și poate fi reînnoit.”

Procurorii europeni delegați sunt, din momentul numirii lor ca procuror european delegat și până la încetarea mandatului, membri activi ai Parchetului sau ai sistemului judiciar al statelor membre care i-au nominalizat. Aceștia oferă garanții de independență și posedă calificările necesare și experiența practică relevantă în sistemul lor juridic național.

În cele din urmă, articolul 13 alineatul (3) din același regulament prevede, printre altele, următoarele: „Procurorii europeni delegați pot exercita, de asemenea, funcțiile de procuror național, cu condiția ca acest lucru să nu îi împiedice să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament…”

Mai mult, articolul 9, alineatele 1 și 6a din Legea 4786/23.03.2021, prevede că:

„1. Selecția candidaților pentru numirea în funcția de procurori europeni delegați se efectuează de către Consiliul Judiciar Suprem pentru Justiție Civilă și Penală , în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 49, 50 și 51 din Codul de organizare a instanțelor și statutul funcționarilor judiciari (Legea 1756/1988)…”

a. Procurorii europeni delegați cu normă întreagă, imediat după numirea lor, sunt transferați sau detașați și repartizați, în conformitate cu articolele 49, 50 și 51 din Codul privind organizarea instanțelor și statutul funcționarilor judiciari, la Biroul procurorilor europeni delegați, până la sfârșitul mandatului lor. … În cazul reînnoirii mandatului lor, se aplică aceeași procedură…”.

Având în vedere cele de mai sus, este evident că procurorii europeni delegați, care își au sediul și în statul care îi propune pentru această funcție și după preluarea atribuțiilor, continuă să fie membri organici ai sistemului civil și penal elen și, prin urmare , pentru orice modificare a statutului lor personal și de serviciu, Consiliul Judiciar Suprem menționat anterior rămâne competent, ceea ce trebuie precedat de o decizie, înainte de numirea lor ca procurori europeni delegați, la cererea Procurorului General European.

Având în vedere cele de mai sus, este evident că ar fi nu numai ilegal, ci și de neconceput să se insiste asupra poziției conform căreia, pentru reînnoirea mandatului celor numiți procurori europeni delegați, nu este necesară o decizie a Consiliului Judiciar Suprem de Justiție Civilă și Penală, a statului care i-a propus, pe care îl reprezintă și căruia îi aparțin în mod organic, ci că decizia Colegiului Procurorilor Europeni și a Procurorului-Șef European este suficientă în acest scop.

Mai mult, acest lucru, pe care nici măcar studenții din primul an de la Facultatea de Drept nu l-ar susține, este exclus în mod explicit de prevederea articolului 9, alineatul 6a, ultima propoziție, care prevede că „în cazul reînnoirii mandatului lor, se aplică aceeași procedură”.

În plus, poziția Procurorului-Șef European și a Colegiului Procurorilor Europeni, conform căreia, în cazul reînnoirii mandatului Procurorilor Europeni Delegați, acesta ar trebui să fie obligatoriu pentru cinci ani, nu este legitimă, deoarece: 1) acest lucru nu este inclus în prevederea articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1939 al CONSILIULUI, ci atât reînnoirea, cât și întinderea acesteia sunt lăsate la discreția organului statal reprezentat de primii Procurori Delegați Europeni numiți, care în acest caz este Consiliul Judiciar Suprem de Justiție Civilă și Penală din Grecia, care evident, printre altele, ia în considerare și nevoile operaționale ale Autorității de Parchet din Grecia, și 2) nu este logic ca reînnoirea în sine, care este majoră, să fie potențială, iar cea minoră, care este perioada de reînnoire, să fie obligatorie pentru cinci ani.

B. Laura Kovesi, însă, intervine în mod inoportun – în ordinea juridică greacă cu sugestii și declarații care scapă de competența sa eliminată prin Regulamentul 2017/1939 menționat . Și nu numai atât. Problemele și subiectele asupra cărora intervine sunt probleme și subiecte reglementate de ordinea juridică greacă și în primul rând de Constituție, asupra cărora nu are competență și nici nu se încadrează în atribuțiile sale de Procuror General European.

Deci, în special:

I. Adoptarea sau modificarea prevederilor constituționale și a conținutului acestora sunt atribuțiile exclusive ale organelor competente ale ordinii juridice elene și, în principal, ale Parlamentului. Prin urmare, sugestiile sale, și chiar repetate, de modificare a articolului 86 din Constituție, constituie o conduită neglijentă a unei instituții a Uniunii Europene, care fie ignoră, fie nu respectă în mod conștient întinderea competenței și a atribuțiilor sale, care decurg în principal din REGULAMENTUL (UE) 2017/1939 AL CONSILIULUI din 12.10.2017.

II. De asemenea, ea a afirmat în declarații anterioare că prevederile privind imunitatea deputaților și a miniștrilor, care, de asemenea, nu intră sub incidența atribuțiilor sale, întrucât sunt eliminate în Regulamentul 2017/1939 menționat anterior, ar trebui abrogate.

În primul rând, nu există prevederi privind imunitatea ministerială. Există o procedură specială pentru investigarea răspunderii penale a miniștrilor, cu privire la care există îngrijorări și se preconizează înlocuirea lor, și cu privire la care nu are dreptul să intervină și să indice, întrucât este o problemă care privește statul nostru.

În ceea ce privește imunitatea membrilor parlamentului , vom observa că și aceasta este o chestiune străină îndatoririlor și responsabilităților sale , așa cum decurg acestea din Regulamentul de procedură menționat, iar cel puțin ce putem spune este că afirmațiile sale cu privire la această problemă sunt prezumtive.

Cu atât mai mult cu cât existența imunității în statele membre ale Uniunii Europene pentru anumite persoane este cunoscută și acceptată chiar de Regulamentul CONSILIULUI 2017/1939 din 12 octombrie 2017, motiv pentru care acesta îndeamnă Parchetul European, în cazul în care ancheta în curs privind aceste persoane este împiedicată din cauza imunității, să prezinte o cerere scrisă motivată pentru ridicarea imunității de care beneficiază aceste persoane (articolul 29 alineatul (1) din respectivul REGULAMENT).

III. Procurorul General European protestează pentru că a fost introdusă o prevedere care urmează să fie votată de Parlament , care ar accelera judecarea cazurilor de abuz împotriva Uniunii Europene, atunci când în acestea se presupune că sunt implicați parlamentari, deoarece acest lucru ar împiedica investigarea amănunțită a unor astfel de cazuri.

Ar fi de preferat, înainte de a-și exprima protestul cu privire la problema menționată mai sus:

1) să-și amintească faptul că fusese întrebat (în opinia noastră, în mod eronat) de Ministerul Justiției despre acest regulament și și-a exprimat satisfacția și aprobarea față de acesta și

2) să fi investigat :

a) de ce cei doi procurori europeni însărcinați au ținut în mâinile lor dosarul , în care se presupune că ar fi implicat parlamentari , conform celor înțelese în cererea lor adresată Președintelui Parlamentului, timp de aproape trei ani, timp în care ar fi putut investiga pe deplin cazul (la urma urmei, procesul de examinare preliminară, conform articolului 244 din Codul de procedură penală elen, nu poate depăși 10 luni)

b) de ce, în timp ce cazul se afla în faza de investigare, numele parlamentarilor și miniștrilor, presupuși a fi implicați în presupusele abuzuri împotriva Uniunii Europene, au început să fie făcute publice,

c) cine le făcea publice, deși investigația era secretă,

d) de ce, timp de trei ani, procurorii europeni însărcinați nu i-au convocat pe toți cei implicați în cazurile investigate (cu excepția membrilor parlamentului, cărora imunitatea ar fi trebuit să le fie ridicată în prealabil) să ofere explicații, deoarece aceștia erau obligați, conform articolului 244 din Codul de procedură penală elen, pentru a forma o imagine cât mai completă a cazului și pentru a solicita ridicarea imunității a membrilor parlamentului pentru care s-ar fi adus probe împotriva lor, ci au început procedurile de anchetă, prin transmiterea unei cereri de ridicare a imunității membrilor parlamentului, care au fost aduși ca instigatori ai instigatorilor sau instigatori ai instigatorilor!!!, și

e) de ce, în timp ce solicitaseră o expertiză, pentru a constata dacă a existat un prejudiciu și care a fost cuantumul prejudiciului adus Uniunii Europene, nu au așteptat concluzia expertizei, din care rezultă că în majoritatea cazurilor nu a existat un prejudiciu adus Uniunii Europene, ci s-au grăbit să solicite ridicarea imunității membrilor parlamentului, ceea ce, din motive evident cunoscute lor, a fost anunțat și în mass-media.

Și ar fi necesar să se investigheze în continuare când a fost solicitată opinia expertizei și când anume a ajuns raportul de expertiză în mâinile procurorilor desemnați.

Totuși, indiferent de acest aspect și dincolo de acesta, nu ar putea cineva cu intenții rele să presupună că toate acestea nu s-au întâmplat din întâmplare, ci sunt rezultatul gândurilor și aspirațiilor celor doi procurori europeni desemnați, poate în colaborare cu procurorul general european, fără legătură cu misiunea și scopul funcționării Justiției, gând pe care cu siguranță nu îl împărtășim?

Laura Kovesi ar trebui să realizeze și să accepte faptul că sistemul judiciar grec, în cooperare cu autoritățile individuale de aplicare a legii grecești (cum ar fi, printre altele, Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor, Autoritatea Națională pentru Transparență, Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice, Subdirecția de Urmărire a Infracțiunilor Economice din cadrul Poliției Grecești etc.), pentru protejarea economiei și a proprietății Uniunii Europene și în special pentru problemele legate de presupusa primire ilegală de fonduri europene prin subvenții și ajutoare financiare, a depus întotdeauna eforturi pentru a dezvălui acest tip de comportament infracțional și a pedepsi autorii.

În ceea ce privește în mod specific sprijinul financiar acordat fermierilor și crescătorilor de animale prin intermediul OPEKEPE și ilegalitățile care aveau loc, autoritățile grecești au luat măsuri și au fost sechestrate cu mult înainte de înființarea și sechestrarea Parchetului European. Acest lucru este confirmat de numeroasele arestări și procese care au fost și sunt efectuate și de pedepsele impuse în procese și condamnări care au ca punct de plecare anchetele autorităților judiciare grecești, cu sprijinul autorităților de urmărire penală grecești.

În plus, condamnările multor persoane din prefectura Serres, arestările criminalității organizate în zonele Creta și Salonic, precum și numeroase procese în curs de desfășurare în toată Grecia sunt bine cunoscute. Acestea confirmă faptul că justiția și autoritățile penale grecești acționează rapid și eficient pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, care sunt și interesele financiare ale cetățenilor greci care respectă legea.

Astfel, prin cele de mai sus, se confirmă că Grecia este un stat de drept și în fapt mult mai bun decât multe altele, iar orice acuzații contrare la adresa sa, care au fost exprimate intempestiv – și oportun de către Procurorul General European, se datorează în mod evident unor informații incomplete sau false dar și susținerii unor poziții similare în interiorul și în afara țării noastre, chiar și în fața Parlamentului European, de către diverse persoane, din motive, urmăriri și scopuri pe care le cunosc, indiferent dacă acest comportament îi face „Mitralouis” sau „Broutos”.

C. După cum se poate deduce din cele explicate până acum, în cadrul instrumentării acestui caz specific, ambii procurori europeni greci desemnați, Popi Papandreou și Dionysios Mouzakis, au comis erori, acțiuni ilegale, încălcarea dispozițiilor procedurale și, în principal, a prevederilor articolului 244 alineatul 1 din Codul de procedură penală, în legătură cu acest caz specific.

Considerăm înțelept să evidențiem pe scurt câteva dintre acestea:

1) În primul rând, au ținut dosarul specific în posesia lor timp de trei ani , fără a întreprinde nicio acțiune de investigație.

2) La sfârșitul lunii martie 2026, în principal pe baza Raportului de evenimente numărul 769/23.03.2026, prezentat de ofițerul de anchetă prealabilă competent al Subdirecției de Urmărire a Infracțiunilor Economice a Poliției Elene, în contextul ordinelor relevante din 18.09.2025 și 12.11.2025, pentru efectuarea unei anchete preliminare și care (raport), după cum se poate deduce, se bazează pe conversațiile interceptate (legal) dintre președintele OPEKEPE în 2021, Dimitrios Melas, și cei 11 parlamentari, precum și pe alte conversații, aceștia au întocmit un „raport” intitulat „Anexă – Motive detaliate ale solicitării”, care a fost atașat scrisorii din 31.03.2026, adresată președintelui Parlamentului Elen, un document din partea Procurorului General European, prin care se solicită ridicarea imunității a 11 membri ai parlamentului, presupuși a fi implicați în cazurile menționate în acesta împotriva OPEKEPE și, prin extensie, a… Uniunea Europeană.

La sfârșitul raportului menționat anterior (Anexă) se menționează textual următoarele: „… Ridicarea imunității celor unsprezece (11) membri actuali ai Parlamentului grec … este necesară pentru a permite progresul anchetei.”

3) În legătură cu conținutul documentului celor doi procurori europeni intitulat „Anexă – Motive detaliate ale cererii”, trebuie menționate următoarele:

a) Este fals ceea ce se afirmă în anexa de mai sus, conform căruia este necesară (ridicarea imunității) pentru a permite progresul anchetei . Aceasta deoarece ancheta ar putea începe și continua cu o examinare a celorlalți participanți (cu excepția celor 11 parlamentari), examinarea acestora ar evidenția sau nu necesitatea examinării tuturor sau a unora dintre parlamentari și, prin urmare, necesitatea ridicării imunității.

Acțiunea celor doi procurori europeni desemnați este nu doar absurdă, ci și ciudată, având în vedere anunțul către mass-media al numelor parlamentarilor a căror imunitate a fost solicitată ridicarea acesteia și discreditarea ulterioară a acestora, având în vedere că interogatoriile sunt secrete.

b) Textul celor doi procurori europeni cu numele menționat anterior, având în vedere stadiul inițial în care se afla examinarea preliminară, ar fi trebuit să fie o notă simplă, informativă, însoțită poate de conversațiile relevate prin intermediul interceptărilor, fără caracterizări și fără ca parlamentarii să apară ca suspecți, ci mai degrabă ca acuzați.

Totuși, deși în unele cazuri sunt numiți suspecți, pentru a acoperi evenimentele din presă, ei sunt tratați în esență ca inculpați și chiar ca inculpați vinovați, iar întregul text al „Anexei” ar putea fi ușor caracterizat drept o condamnare, din care lipsesc doar sentințele.

Ciudat este că această tactică este urmată și pentru cei presupuși a fi implicați în acest caz (Președintele și angajații OPEKEPE, crescătorii de animale, fermierii etc.) fără a fi fost în prealabil citați și a li se fi dat explicații, conform articolului 244, alineatul 1 din Codul de procedură civilă, ceea ce face ca raportul intitulat „Anexă – Motive detaliate ale cererii” să fie invalid.

Pentru a confirma cele de mai sus, vom cita câteva fragmente din „Anexă”:

aa) p. 1: „La Atena, în perioada 16.3.2021 – 27.7.2022, suspecții, printre alții D.M. … A.K. …, și anume prin săvârșirea actului de infidelitate cu acte individuale convergente … au cauzat cu bună știință anumite daune bunului altuia, asupra căruia, conform legii, au custodia și administrarea … iar prejudiciul cauzat depășește suma de 120.000 de euro …”,

bb) fila 7, p. 13: „În Trikala, la 2.3.2021, suspectul S.S. … a comis infracțiunile descrise mai jos … Subiectiv, medicul veterinar suspect menționat mai sus a acționat cu intenție directă (cu cunoștință de cauză)…”.

D. În opinia noastră, numărul a zece procurori europeni delegați din Grecia este excesiv, în special în raport cu alte state cu o populație mult mai mare decât Grecia (cum ar fi Franța, Germania, Spania), unde numărul nu depășește șapte. În plus, din câte știm, procurorii europeni delegați din Grecia primesc, în esență, dosare predefinite de la autoritățile de urmărire penală din Grecia, care, de regulă, includ și constatările relevante ale acestora, rezultate din datele colectate, a căror compilare poate fi chiar solicitată de procurorii europeni delegați înșiși, și pe baza acestor date, efectuează urmăririle penale corespunzătoare și trimit cazurile și acuzații (cu condiția ca aceștia să fi fost arestați) anchetatorului „european” din Atena.

Din câte știm, aceștia nu participă la anchete și nici nu desfășoară acțiuni de investigație , atât în ​​zona Atenei, cât și în restul teritoriului grec, deși au obligația de a face acest lucru.

Având în vedere aceste date, desemnarea a zece procurori europeni delegați pentru Grecia este excesivă și ar trebui redusă . Cu toate acestea, acest lucru înseamnă în plus că solicitarea Procurorului General European de a mări numărul procurorilor europeni delegați cu trei nu ar trebui acceptată. Dacă aceștia rămân, posturile de procurori europeni delegați din Grecia vor fi posturi „nepensionabile” foarte bune, cu un salariu de trei ori sau mai mare decât cel primit de alți procurori greci”.