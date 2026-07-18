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Zelenski spune că Rusia a respins în acest an zeci de propuneri de a pune capăt războiului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, în 2026, Ucraina a propus deja Rusiei de zeci de ori încetarea războiului, dar Moscova a refuzat.
Zelenski spune că Rusia a respins în acest an zeci de propuneri de a pune capăt războiului
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
18 iul. 2026, 22:35, Știri externe
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Declarațiile au fost date de președintele ucrainean sâmbătă seara, în cadrul discursului său zilnic, publicat pe X, citat de Ukrainska Pravda. 

„Rusia a avut de mult timp ocazia să apeleze la diplomație și să pună capăt agresiunii sale. Refuzul conducerii ruse și dorința acesteia de a continua luptele sunt motivele pentru care războiul continuă.

Numai în acest an, ne-am adresat Rusiei de zeci de ori cu propuneri de a pune capăt acestui război – răspunsul a fost întotdeauna un refuz”, a declarat Zelenski. 

Președintele Ucrainei a mai precizat că partenerii internaționali depun eforturi pentru a contribui la organizarea unei întâlniri între lideri, printre care se numără Statele Unite, Turcia, țările europene și statele arabe.

„Putin nu dorește deloc să pună capăt războiului”, a acuzat Zelenski.

Ultimul demers în vederea pregătirii terenului pentru eventuale negocieri a fost reprezentat de Summitul Coaliției de Voință din Franța, unde cei 25 de lideri europeni, alături de trimișii speciali amenicani s-au reunit pentru a coordona sprijinul militar acordat Kievului, a crește presiunea diplomatică asupra Kremlinului și planificarea unei forțe multinaționale care să sprijine Ucraina, în cazul unui armistițiu, care pare tot mai distant pe măsură ce atacurile continuă.

După summit, Kremlinul a respins vehement ideea unor trupe suplimentare de menținere a păcii. Ministerul rus de Externe precizând că orice contingent militar pe teritoriul Ucrainei, după un acord de pace ar fi considerat o țintă militară legitimă și o amenințare, potrivit Reuters.

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