Zelenski reorganizează conducerea instituțiilor de securitate / Un oficial controversat preia interimar SBU

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit o nouă conducere interimară la două dintre cele mai importante instituții de securitate ale țării, potrivit Kiev Independent.

Oleksandr Poklad va conduce temporar Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), iar Maksîm Țuțkiridze a fost desemnat șef interimar al Poliției Naționale, în urma unei ample reorganizări guvernamentale.

Deciziile vin la doar o zi după ce Zelenski l-a mutat pe fostul șef al SBU, Ievhen Hmara, în funcția de ministru interimar al Apărării, lăsând vacantă conducerea serviciului de informații.

Oleksandr Poklad preia conducerea interimară a SBU

Numirea lui Oleksandr Poklad a fost oficializată prin decret prezidențial emis pe 17 iulie. Până acum, acesta ocupa funcția de prim-adjunct al șefului SBU, iar, potrivit regulilor de succesiune, era favorit să preia interimatul după plecarea lui Hmara la Ministerul Apărării.

Poklad este însă o figură controversată în Ucraina. Centrul de Acțiune Anticorupție și alți activiști l-au acuzat în trecut că ar fi coordonat acțiuni împotriva Biroului Național Anticorupție (NABU) în 2025 și că ar fi fost implicat în fabricarea unor dosare cu miză politică.

Acuzațiile au alimentat dezbateri privind independența instituțiilor de aplicare a legii.

Un nou șef interimar și la Poliția Națională

În aceeași zi, Cabinetul de Miniștri l-a desemnat pe Maksîm Țuțkiridze, fost adjunct al șefului Poliției Naționale, în funcția de șef interimar al instituției.

Anunțul a fost făcut de Taras Melnîciuk, reprezentantul guvernului în Parlament, în cadrul reorganizării conducerii structurilor de securitate.

Schimbările fac parte din remanierea guvernului

Numirile sunt parte a unei remanieri mai ample operate de administrația Zelenski.

Tot în această perioadă, fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a fost demis în cadrul restructurării Cabinetului, decizie care a declanșat proteste în mai multe orașe din Ucraina.

În timpul mandatului său, Fedorov a coordonat mai multe proiecte importante pentru apărarea țării, inclusiv acțiuni menite să limiteze accesul forțelor ruse la sistemele Starlink, coordonarea loviturilor cu rază lungă asupra infrastructurii logistice ruse din Crimeea ocupată și inițierea unor reforme în domeniul militar.