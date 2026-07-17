Inundațiile devastatoare lovesc din nou Texasul / Cel puțin doi morți și peste 230 de persoane salvate

Ploile torențiale și viiturile au provocat noi distrugeri în centrul statului american Texas, unde cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar echipele de intervenție au salvat peste 230 de oameni din calea apelor, potrivit CNN.

Autoritățile avertizează că inundațiile ar putea doborî recorduri, în timp ce milioane de locuitori se află sub alertă.

Două persoane au murit în urma viiturilor

Una dintre victime a fost luată de ape în apropierea orașului Uvalde, situat la aproximativ 140 de kilometri de San Antonio.

🇺🇸 The speed of this Texas flood is insane. The Guadalupe River in Center Point surged 32 feet in only 4 hours, so fast people had almost no time to escape. Entire neighborhoods in the Texas Hill Country are now destroyed: homes shattered, cars swept away, lives upended in… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

A doua victimă este John Mark Steward, din Kerrville. Potrivit autorităților, casa sa mobilă a fost luată de viitură după revărsarea pârâului Goat Creek.

Ploile abundente au început marți și continuă să afecteze vestul Texasului, inclusiv zona Parcului Național Big Bend.

Peste 230 de persoane au fost salvate

Statul Texas a mobilizat aproximativ 2.350 de membri ai echipelor de intervenție, sprijiniți de elicoptere, bărci și alte mijloace de salvare.

Printre persoanele salvate se numără și Gabriel Pablo, un șofer de camion din California, care a fost recuperat după ce vehiculul său a fost luat de ape.

„Apa mi-a luat camionul de parcă nu ar fi avut nicio greutate”, a declarat acesta pentru presa locală.

Greg Abbott: Inundațiile ar putea bate recorduri

Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a declarat stare de dezastru în 59 de comitate și a anunțat că operațiunile de intervenție se desfășoară fără întrerupere.

„Ne confruntăm cu o inundație care este posibil să stabilească noi recorduri”, a spus Abbott.

Potrivit autorităților, peste 800 de vehicule de intervenție, 75 de ambarcațiuni și 20 de aeronave au fost mobilizate pentru operațiunile de salvare.

Serviciul Național de Meteorologie a raportat cantități de precipitații cuprinse între 25 și 50 de centimetri în unele zone, iar local au fost înregistrate chiar și 60 de centimetri de ploaie într-o singură săptămână, echivalentul cantității care cade, în mod normal, într-un an.

Aproape șase milioane de persoane se află sub avertizări de inundații în sudul și centrul statului.

Regiunea fusese devastată și anul trecut

Noile inundații afectează aceeași regiune în care, în urmă cu puțin peste un an, viiturile au provocat moartea a cel puțin 139 de persoane.

Printre cele mai afectate zone s-a numărat comitatul Kerr, unde 28 de copii și membri ai personalului taberei de vară Camp Mystic și-au pierdut viața.

După tragedia de anul trecut, autoritățile au instalat noi sisteme de avertizare cu sirene în zonele cu risc ridicat de inundații și au alocat 50 de milioane de dolari pentru îmbunătățirea sistemelor de alertă.

În Congresul SUA este analizat și un proiect de lege care ar permite transmiterea alertelor de urgență prin satelit atunci când rețelele de telefonie mobilă nu funcționează, inițiativă denumită Mystic Alerts Act, în memoria victimelor de la Camp Mystic.