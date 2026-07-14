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Modelul german de prevenție a inundațiilor: soluțiile prin care autoritățile vor să reducă riscul dezastrelor naturale

La cinci ani de la inundațiile care au ucis 135 de oameni în valea Ahr, autoritățile germane reconstruiesc localitățile după noi standarde de protecție împotriva fenomenelor extreme. Experții spun că soluțiile bazate pe natură și infrastructura adaptată schimbă modul în care sunt gestionate riscurile.
Modelul german de prevenție a inundațiilor: soluțiile prin care autoritățile vor să reducă riscul dezastrelor naturale
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Hepta/Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
14 iul. 2026, 11:24, Știri externe
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La cinci ani după cele mai grave inundații din istoria recentă a Germaniei, autoritățile investesc miliarde de euro pentru ca o tragedie similară să nu se mai repete, relatează Deutsche Welle. Proiectele aflate în derulare în valea râului Ahr includ ziduri de protecție, poduri reproiectate, lunci inundabile refăcute și noi bazine de retenție, măsuri care ar putea reprezenta un model și pentru alte state europene expuse fenomenelor meteo extreme, inclusiv România.

O tragedie care a schimbat strategia de reconstrucție

În iulie 2021, regiunea Ahr din vestul Germaniei a fost lovită de ploi torențiale care au adus, în doar două zile, cantitatea de precipitații specifică unei luni. Râul Ahr a ieșit din matcă, iar viitura a distrus locuințe, poduri, drumuri și infrastructură, provocând moartea a 135 de persoane și pagube de miliarde de euro. În orașul Bad Neuenahr-Ahrweiler, aproximativ 80% din suprafață a fost inundată.

Reconstrucția nu urmărește doar refacerea infrastructurii distruse, ci și adaptarea acesteia la riscurile generate de schimbările climatice.

Poduri noi, ziduri de protecție și mai mult spațiu pentru râu

Printre cele mai importante investiții se numără construirea unui zid de protecție de aproape 500 de metri în zona unde viitura a pătruns în centrul istoric al orașului. Noile poduri sunt proiectate cu deschideri mai mari, pentru a permite trecerea apei și a resturilor transportate de viituri, reducând astfel riscul prăbușirii.

Autoritățile au început, de asemenea, să redea râului o parte din lunca inundabilă pierdută în ultimele decenii, prin achiziționarea unor terenuri de pe maluri și transformarea lor în zone naturale capabile să preia excesul de apă în timpul precipitațiilor abundente. În paralel, sunt amenajate spații verzi conectate la sisteme subterane de drenaj pentru a absorbi mai eficient apa provenită din ploi torențiale.

Investiții de peste 1,5 miliarde de euro în prevenție

O componentă esențială a strategiei este extinderea rețelei de bazine de retenție amplasate în amonte. Un astfel de bazin a reținut în timpul inundațiilor din 2021 aproximativ 40 de milioane de litri de apă, contribuind la protejarea unei localități din apropiere.

În prezent, autoritățile germane pregătesc construirea altor 17 astfel de amenajări hidrotehnice, unele cu o înălțime de până la 25 de metri. Investiția estimată depășește 1,5 miliarde de euro, iar implementarea este prevăzută să dureze mai multe decenii.

Un exemplu relevant și pentru România

Specialiștii implicați în proiect subliniază că protecția împotriva inundațiilor nu poate fi asigurată doar prin lucrări executate într-o singură localitate, ci necesită intervenții coordonate pe întregul curs al râului.

Experiența Germaniei este relevantă și pentru România, unde fenomenele meteorologice extreme și inundațiile au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. Soluțiile bazate pe refacerea luncilor inundabile, extinderea capacităților de retenție și adaptarea infrastructurii la noile condiții climatice sunt recomandate tot mai des de specialiști ca alternative complementare la lucrările clasice de apărare împotriva inundațiilor.

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