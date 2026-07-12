Lasere ca în „Războiul Stelelor”. SUA și Germania pregătesc o nouă generație de arme

Pentagonul a ales două companii americane pentru dezvoltarea noilor arme cu laser: gigantul din industria de apărare Lockheed Martin și nLIGHT Defense, specializată în sisteme laser de mare putere. Contractele pornesc de la 86 de milioane de dolari, iar valoarea totală a programului poate ajunge la 847 de milioane de dolari, potrivit Breaking Defense.

Primele prototipuri vor avea o putere de 150 de kilowați și vor răspunde unor „nevoi operaționale urgente”, după cum le numește Pentagonul. În practică, ele vor fi folosite în special pentru doborârea dronelor, una dintre cele mai mari provocări ale conflictelor moderne.

Versiunile următoare vor ajunge la o putere de 300-500 de kilowați, ceea ce le va permite să intercepteze și rachete de croazieră, ținte mult mai rapide și mai dificil de distrus decât dronele.

Arme montate în containere

Sistemele cu laser vor fi instalate în containere speciale, pentru a putea fi transportate și utilizate atât pe platforme terestre, cât și pe nave militare.

În paralel, Pentagonul dezvoltă și un proiect destinat creșterii puterii acestor arme. Obiectivul este realizarea unui sistem laser de 500 de kilowați, capabil să facă față unor amenințări mai complexe decât cele vizate de primele prototipuri.

Gigantul american Lockheed Martin „poate construi rapid arme cu laser compacte, rezistente și ușor de transportat”, potrivit lui Paul Lemmo, vicepreședinte al companiei.

De la milioane de dolari la câțiva dolari pe lovitură

Interesul pentru armele cu laser a crescut după ce războaiele din ultimii ani au demonstrat că armatele au tot mai multe dificultăți în a opri atacurile cu drone și rachete.

În multe cazuri, o dronă care costă câteva mii de dolari este doborâtă cu o rachetă antiaeriană de sute de mii sau chiar milioane de dolari. Un laser folosește însă doar energie electrică și poate trage în mod repetat, fără să consume muniție. Potrivit unor estimări din industria de apărare, o singură lovitură cu laser costă între 1 și 10 dolari.

Armele cu laser, numite și sisteme cu „energie dirijată”, concentrează un fascicul puternic asupra țintei până când îi distrug componentele. Astfel, ele pot scoate din funcțiune drone și, în cazul sistemelor mai puternice, pot intercepta și rachete de croazieră.

Tehnologia mai are obstacole

Deși tehnologia este testată de mai mulți ani, introducerea acestor arme pe scară largă a fost încetinită de provocări tehnice, precum necesarul mare de energie, răcirea echipamentelor și menținerea preciziei în condiții meteo nefavorabile.

Emil Michael, subsecretar american al Apărării pentru cercetare și inginerie, a explicat că Pentagonul colaborează cu industria pentru a introduce cât mai rapid aceste sisteme în dotarea armatei. „Trebuie să apărăm activ teritoriul național împotriva amenințărilor emergente”, a spus acesta.

Germania: laser pentru navele militare

În paralel cu proiectul american, Germania dezvoltă propriul sistem de apărare cu laser destinat navelor militare. Proiectul este realizat de companiile europene MBDA, unul dintre cei mai mari producători de rachete din lume, și Rheinmetall, grup german specializat în echipamente militare.

Sistemul ar urma să intre în serviciu în 2029, iar contractul este estimat la sute de milioane de euro.

Arma cu laser va fi instalată într-un container care poate fi montat pe nave și va fi folosită în principal pentru apărarea împotriva dronelor. Potrivit companiilor, sistemul ar putea fi utilizat și pentru protejarea porturilor.

Laserul a fost testat timp de un an pe mare și, potrivit dezvoltatorilor săi, a demonstrat că poate lovi ținte aeriene, maritime și terestre, inclusiv în condiții meteo nefavorabile.

Încă departe de armele din science-fiction

Deși amintesc de tehnologia din „Războiul Stelelor”, aceste noi sisteme nu funcționează precum armele spectaculoase din filme.

Fasciculul nu este întotdeauna vizibil, iar ținta nu este distrusă instantaneu. Laserul trebuie menținut asupra aceluiași punct până când căldura provoacă avarii suficiente. În același timp, eficiența poate fi redusă de ploaie, ceață, fum, praf sau turbulențe atmosferice.

Din acest motiv, armele laser nu vor înlocui complet rachetele și tunurile antiaeriene, ci vor fi folosite împreună cu acestea.

Principalul lor avantaj este faprtul că pot intercepta un număr mare de drone fără să consume rachete antiaeriene, care sunt mult mai scumpe. Și tocmai această combinație între cost redus pe lovitură și capacitatea de a trage repetat transformă laserele militare dintr-o tehnologie experimentală într-o posibilă componentă importantă a apărării aeriene.