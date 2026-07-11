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Coreea de Nord condamnă summitul NATO de la Ankara și susține că denuclearizarea trebuie să înceapă cu aliații SUA

Regimul de la Phenian a condamnat sâmbătă summitul NATO de la Ankara din această săptămână, susținând că alianța este orientată spre război și confruntare și urmărește „interese geopolitice exclusive” în detrimentul păcii și securității în Europa și în regiunea Asia-Pacific.
Coreea de Nord condamnă summitul NATO de la Ankara și susține că denuclearizarea trebuie să înceapă cu aliații SUA
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
11 iul. 2026, 07:58, Știri externe
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Într-un comunicat difuzat de agenția de presă nord-coreeană KCNA și citat de Reuters, Phenianul i-a acuzat pe liderii NATO că prezintă exercitarea drepturilor suverane legitime ale Coreei de Nord ca pe o amenințare.

În plus, Ministerul Afacerilor de Externe din Coreea de Nord susține că alianța și-a demonstrat angajamentul mai puternic față de o confruntare între blocuri prin majorarea cheltuielilor pentru armament, dar și o cooperare militară mai strânsă cu aliații din regiunea Asia-Pacific.

Denuclearizarea trebuie să înceapă cu aliații SUA, susține Phenianul

Regimul de la Phenian consideră că eforturile de denuclearizare ar trebui să se concentreze mai degrabă asupra a ceea ce a descris drept încercările Coreei de Sud și ale Japoniei de a-și dezvolta propriile arme nucleare sub protecția SUA, a mai spus ministerul, potrivit comunicatului citat de Reuters. 

În plus, Coreea de Nord a anunțat că își va apăra suveranitatea și interesele de securitate, precum și pacea regională.

Concluziile summitului NATO de la Ankara

Summitul NATO a avut loc la Ankara în prima parte a acestei săptămâni, iar în marja evenimentului, președintele Lee Jae Myung al Coreei de Sud, rivalul Phenianului, a declarat că speră ca Seulul să-și extindă cooperarea cu aliații NATO în domeniul cercetării și dezvoltării, precum și în producția de sisteme de armament.

La finalul summitului, liderii țărilor din Alianță au anunțat acorduri de achiziții militare și industriale în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, în contextul presiunii din partea președintelui american asupra aliaților europeni pentru ca aceștia să își asume o parte mai mare din povara apărării alianței.

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