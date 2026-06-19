Coreea de Sud susține că i-a spus lui Trump că sancțiunile împotriva Phenianului sunt „ineficiente”

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat, vineri, că președintele american Donald Trump dorește acum să se concentreze pe rezolvarea „problemei nord-coreene”, potrivit AFP.

Președintele american „a spus că a venit momentul să acordăm atenție problemei nord-coreene”, a declarat Lee. Mesajul lui Trump a venit după ce a încheiat un memorandum de înțelegere cu Iranul, menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu,

Președintele sud-coreean a mai afirmat că i-a spus lui Trump despre sancțiunile și presiunile impuse asupra Coreei de Nord, din cauza programului său nuclear. Acestea au fost ineficiente.

„Eficacitatea sancțiunilor a scăzut din cauza cooperării militare dintre Coreea de Nord și Rusia în legătură cu războiul din Ucraina”, a continuat el.

Orice ajutor din partea Rusiei, „un mare beneficiu pentru Coreea de Nord”

„Chiar și un mic ajutor din partea Rusiei este de mare beneficiu pentru Coreea de Nord”, a mai transmis Lee, potrivit sursei citate.

Duminică, Donald Trump a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de liderul nord-coreean Kim Jong-un. Imaginea a fost postată la doar câteva ore după anunțarea unui acord cu Iranul. Fotografia a fost realizată în timpul întâlnirii lor din Singapore din 2018.

Aceasta a alimentat speculațiile că administrația Trump și-ar putea îndrepta acum atenția către Coreea de Nord. Aceasta din urmă deține arme nucleare, mai arată sursa.

Donald Trump și Lee Jae-myung s-au întâlnit la cină la Évian săptămâna aceasta. Cei doi lideri au discutat despre rivalitatea de lungă durată dintre Coreea de Sud și vecinul său din nord, care deține arme nucleare.

Liderii au vorbit despre „pacea în Peninusla Coreeană”

Lee Jae Myung a transmis că cei doi au avut „conversații aprofundate despre pacea în Peninsula Coreeană”. De asemenea, au discutat și despre „relațiile dintre Coreea și SUA”. În această privință, „s-au înregistrat progrese semnificative”.

Coreea de Sud și Coreea de Nord rămân, din punct de vedere tehnic, în război. Conflictul lor din 1950-1953 s-a încheiat cu un armistițiu, nu cu un tratat de pace. Mai mult, cele două țări sunt separate de o zonă demilitarizată. De-a lungul acesteia se întinde granița, mai precizează sursa.