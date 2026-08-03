Podul dintre Rusia și Coreea de Nord pe care e cu ochii tot Occidentul

Un pod rutier care e aproape de finalizare, construit între Rusia și Coreea de Nord, atrage atenția serviciilor de informații și experților militari, potrivit dw.com.

Moscova și Phenian spun că proiectul va stimula comerțul și turismul, dar Ucraina crede că miza acestui pod e mult mai mare.

Construcția traversează râul Tumen și e prima legătură de acest gen care unește cele două state care împart una dintre cele mai scurte frontiere internaționale din lume – 17 km tereștri și 22,1 km maritimi.

Interesant de observat este că, până acum, cele două țări erau legate de Podul Prieteniei, un pod feroviar inaugurat în 1959.

Noul pod rutier este important tocmai pentru că dublează infrastructura de trecere a unei granițe extrem de scurte, ceea ce-i conferă o valoare strategică disproporționat de mare față de lungimea frontierei.

Mai mult, până acum, Rusia și Coreea de Nord erau conectate doar printr-o cale ferată (lucru care limita transportul și făcea mai ușoară monitorizarea mișcărilor logistice).

Acum, noul coridor logistic va fi mult mai greu de monitorizat pentru Occident.

Transportul rutier e mai greu de urmărit din satelit decât cel feroviar

Potrivit unei investigații realizate de organizația ucraineană „Truth Hounds”, noul pod ar putea deveni un coridor logistic pentru transferul de echipamente militare, muniții și personal între cele două țări.

Transportul rutier este mai greu de urmărit din satelit decât cel feroviar, iar camioanele pot fi încărcate și descărcate mult mai rapid.

Experții spun că infrastructura ar putea facilita și deplasarea muncitorilor nord-coreeni, a militarilor și a tehnologiei care circulă în ambele sensuri.

O alianță tot mai strânsă

În ultimii ani, relațiile dintre Moscova și Phenian s-au consolidat puternic.

Coreea de Nord a furnizat Rusiei muniții și armament, iar ulterior a trimis și militari pentru a sprijini operațiunile rusești.

În schimb, Phenianul este considerat unul dintre beneficiarii tehnologiei și sprijinului economic oferit de Kremlin.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat recent că Rusia încearcă să obțină noi efective nord-coreene pentru front, ceea ce alimentează temerile privind extinderea cooperării militare dintre cele două regimuri.

De ce e Occidentul cu ochii pe proiect

Analiștii spun că podul are o importanță strategică ce depășește dimensiunea declarat economică.

O asemenea legătură permanentă poate accelera schimburile logistice și poate face mai dificilă detectarea transporturilor sensibile.

În contextul războiului Rusiei cu Ucraina, un asemenea tip de infrastructură care simplifică aprovizionarea armate ruse sau intensifică sprijinul nord-coreean este privită cu atenție de Kiev și de aliații occidentali.

Chiar dacă Moscova și Phenianul insistă că noul proiect logistic are scopuri civile, mulți experți cred că este, de fapt, un nou simbol al alianței militare dintre cele două state.