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Departamentul Apărării al SUA: Noi contracte de 3 miliarde de dolari pentru creșterea producției pentru Patriot și THAAD

Departamentul Apărării al SUA a încheiat contracte în valoare de 3 miliarde de dolari pentru a crește capacitatea de producție a munițiilor pentru sistemele Patriot și THAAD, se arată într-un comunicat al instituției.
Departamentul Apărării al SUA: Noi contracte de 3 miliarde de dolari pentru creșterea producției pentru Patriot și THAAD
Sorina Matei
03 aug. 2026, 16:38, Știri externe
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Departamentul de Război al SUA a anunțat astăzi că semnează acorduri-cadru cu gigantul Northrop Grumman pentru a accelera producția de componente PAC-3 și THAAD.

2 acorduri cadru cu Northrop Grumman și Lockheed Martin

Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3)

Departamentul de Război, în cooperare cu Northrop Grumman și Lockheed Martin, a anunțat astăzi două acorduri-cadru pentru extinderea capacității de producție a componentelor critice de interceptare a rachetelor.

„Aceste acorduri istorice sunt esențiale pentru asigurarea fluxului de semnale de cerere pe termen lung către furnizorii cheie, permițând producției de Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) și Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) să se tripleze, respectiv să se cvadrupleze.

Acest efort de a stabiliza lanțurile de aprovizionare pentru cei mai importanți interceptori ai noștri promovează viziunea comună a președintelui Trump și a secretarului Hegseth de a construi Arsenalul Libertății, de a accelera livrarea capabilităților critice și de a consolida apărarea integrată antirachetă a națiunii.

„Construirea Arsenalului Libertății necesită lanțuri de aprovizionare robuste și dinamice la fiecare nivel al bazei industriale”, a declarat Michael P. Duffey, subsecretar de război pentru achiziții și susținere. „Acordurile-cadru cu furnizorii de componente de muniție, precum Northrop Grumman, sunt vitale pentru accelerarea triplării producției de PAC-3 și cvadruplării producției de interceptori THAAD.”

Această inițiativă este o aplicare directă a Strategiei de Transformare a Achizițiilor a Departamentului, care prioritizează interacțiunea directă cu furnizorii cheie la toate nivelurile bazei industriale. În loc să se bazeze exclusiv pe contractorii principali, Departamentul stabilește acorduri strategice cu furnizorii critici. Această abordare asigură că întregul lanț de aprovizionare are stabilitatea și semnalele de cerere pe termen lung necesare pentru a investi în utilaje avansate, modernizarea instalațiilor și dezvoltarea forței de muncă pentru a scala producția”, anunță Pentagonul.

Cvadruplarea producției de componente ale interceptoarelor THAAD

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)

În baza acestor acorduri considerate „istorice”, Departamentul de Război determină creșteri semnificative ale capacității în două programe critice de apărare.

În primul rând, pentru Îmbunătățirea Segmentului de Rachete PAC-3 (MSE), acest acord-cadru stabilește o a doua sursă de Motoare Rachetă cu Combustibil Solid (SRM).

Prin furnizarea unui semnal constant de cerere pentru o a doua sursă, Departamentul de Război promovează stabilitatea și concurența în lanțul de aprovizionare, creând o bază industrială mai rezistentă. În plus, acordul intensifică producția de dispozitive de siguranță la aprindere pentru PAC-3.

În al doilea rând, pentru Producția de Componente THAAD, acest acord-cadru va cvadrupla producția de componente structurale ale interceptoarelor THAAD. Aceasta include piese critice, cum ar fi carcase centrale, capace pentru gura țevilor și ansambluri de vagoane de cale ferată.

Inițiativa demonstrează Strategia revitalizată de Transformare a Achizițiilor a Departamentului, executată în colaborare cu Consiliul pentru Accelerarea Munițiilor, Unitatea de Apărare Economică, Agenția de Apărare Antirachetă și Biroul Subsecretarului de Război pentru Achiziții și Susținere.

Northrop Grumman Corporation este un conglomerat aerospațial și din domeniul apărării care a rezultat în urma achiziționării Grumman de către Northrop în 1994. Compania este ca mărime al treilea furnizor militar al Pentagonului și cel mai mare constructor de nave militare.

Lockheed Martin Corporation este cea mai mare compania de produse și servicii militare din lume după venit și este principalul furnizor de tehnologie aerospațială și de securitate al Pentagonului.

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