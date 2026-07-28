Rusia și Coreea de Nord finalizează un pod care va asigura trecerea rutieră între cele două țări

Podul traversează râul Tumen, între Khasan, în extremul est al Rusiei, și Tumangang, în Coreea de Nord, o porțiune îndepărtată și slab populată de graniță, unde râul marchează ultimii kilometri ai frontierei înainte de a ajunge la coastă, potrivit The Guardian.

Trecerea frontierei este acum în mare parte finalizată. Coreea de Nord și-a finalizat partea sa din proiect, inclusiv vama și facilitățile de carantină, înainte de deschiderea oficială care era programată pe 19 iunie, dar Rusia a rămas în urmă pe propria parte a frontierei și nu a fost confirmată nicio nouă dată de deschidere.

Autoritățile ruse și nord-coreene nu au ascuns proiectul podului, afirmând că acesta are ca scop extinderea comerțului și a turismului. Agenția de știri de stat din Coreea de Nord, KCNA, a prezentat, de asemenea, podul ca o modalitate de a stimula „călătoria persoanelor, turismul și circulația mărfurilor” între cele două țări.

Un coridor logistic militar discret

Cu toate acestea, o nouă investigație realizată de grupul ucrainean pentru drepturile omului Truth Hounds și distribuită publicației Guardian sugerează că este destinat mai mult să ofere un coridor logistic militar discret decât să stimuleze comerțul.

Nazar Myhun, care a condus cercetarea open-source la Truth Hounds, a declarat că un motiv cheie din spatele concluziei sale a fost faptul că este mult mai ușor să se evite monitorizarea prin satelit – o metodă de supraveghere utilizată de Occident pentru a înțelege activitățile Rusiei și Coreei de Nord – folosind drumuri în comparație cu o rețea feroviară.

Noua trecere peste râul Tumen trece de-a lungul Podului Prieteniei, care este singura legătură feroviară dintre cele două țări.

Proiectul include o platformă de aterizare pentru elicoptere

Rețeaua rutieră a Rusiei și Coreei de Nord este mult mai mare decât rețeaua lor feroviară, a spus el, ceea ce face mai dificilă urmărirea în ansamblu. Încărcarea și descărcarea camioanelor poate avea loc, de asemenea, mult mai rapid decât în ​​cazul vagoanelor, care sunt expuse trecerilor prin satelit pentru o perioadă mai lungă de timp.

Podul peste râul Tumen are aproximativ 1 km lungime și șapte metri lățime, cu două benzi, parte a unei traversări mai late de 4,7 km, care include drumuri de acces. Imaginile din satelit arată, de asemenea, infrastructura de susținere construită pe partea rusă, inclusiv o platformă de aterizare pentru elicoptere.