Un mort și doi răniți într-un atac armat în apropierea palatului prezidențial din Mexic

Victima a fost un bărbat în vârstă de 42 de ani, care a murit în ceea ce Secretariatul de Securitate din Mexico City a descris drept un „atac direct”. Cei doi bărbați răniți aveau ambii 39 de ani, a declarat Secretariatul într-un comunicat de presă, potrivit Le Fiagaro.

Incidentul a avut loc în Piața Santo Domingo, cunoscută ca un centru pentru traficul de documente contrafăcute, a declarat poliția. Președinta Claudia Sheinbaum își are reședința în apropiere.

Deși violența armată este frecventă în regiunile de frontieră ale Statelor Unite, astfel de împușcături sunt rare în capitală, unde operează totuși bande criminale, inclusiv Unión Tepito și gruparea rivală Fuerza Anti-Union.