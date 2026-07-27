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Focuri de armă în apropierea Consulatului SUA din Toronto. Este al doilea incident de acest fel în ultimele patru luni

Cel puțin un foc de armă a fost tras în exteriorul Consulatului Statelor Unite din centrul orașului Toronto, în dimineața zilei de luni, însă incidentul nu s-a soldat cu victime, au anunțat autoritățile canadiene.
Focuri de armă în apropierea Consulatului SUA din Toronto. Este al doilea incident de acest fel în ultimele patru luni
Foto: Pexels
Andrei Rachieru
27 iul. 2026, 18:41, Știri externe
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Este al doilea atac de acest tip asupra reprezentanței diplomatice americane în ultimele patru luni.

Poliția a intervenit după ce agenții aflați în zonă au auzit zgomotul unui foc de armă și au descoperit dovezi care indică faptul că o armă de foc a fost utilizată în apropierea clădirii situate pe University Avenue, scrie Reuters.

Focuri de armă la Consulatul SUA din Toronto. Suspectul a fugit cu un autoturism alb

Potrivit unui mesaj publicat de Poliția din Toronto pe platforma X, un sedan alb a fost văzut părăsind zona imediat după incident.

Anchetatorii au precizat că nu au fost raportate persoane rănite, iar zona din jurul consulatului a fost izolată pentru efectuarea cercetărilor. Un reporter Reuters aflat la fața locului a confirmat că accesul în perimetrul imediat al clădirii a fost restricționat de forțele de ordine.

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat dacă a fost identificat sau reținut vreun suspect.

Clădirea a mai fost vizată în luna martie

Incidentul are loc la doar câteva luni după un atac similar produs pe 10 martie, când mai multe focuri de armă au fost trase asupra aceleiași reprezentanțe diplomatice americane.

Atacul din primăvară a avut loc după alte trei incidente în care sinagogi din zona metropolitană Toronto au fost ținta unor atacuri armate.

În luna iunie, poliția canadiană a anunțat că deține informații potrivit cărora tineri din zona Toronto ar fi fost plătiți pentru a deschide focul asupra unor ținte precum sinagogi, școli evreiești și Consulatul Statelor Unite. Autoritățile nu au oferit însă detalii suplimentare despre persoanele implicate sau despre posibilii organizatori ai acestor acțiuni.

Ancheta este în desfășurare

Anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul și dacă acesta are legătură cu atacurile anterioare asupra consulatului sau cu seria de incidente armate care au vizat instituții și comunități evreiești din regiunea Toronto.

Până la acest moment, autoritățile canadiene nu au comunicat informații privind un posibil mobil și nici dacă atacul este tratat ca un incident izolat sau ca parte a unei acțiuni coordonate.

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