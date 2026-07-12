Atac armat la un festival stradal din Toronto: Două persoane au murit, alte patru sunt rănite

Un atac armat a avut loc sâmbătă în orașul canadian Toronto, la un festival stradal. Poliția a anunțat că două persoane au murit. Alte patru au fost rănite, însă nu este cunoscută starea acestora.

Atacul a avut loc la festivalul „Salsa on St Clair” din oraș, în zona intersecției dintre St Clair Avenue W și Arlington Avenue.

„În zonă se menține o prezență masivă a forțelor de ordine, în timp ce ofițerii își continuă ancheta. Vă rugăm să continuați să evitați zona și să urmați instrucțiunile personalului de urgență”, a transmis poliția, potrivit The Independent.

Zona a fost securizată, însă polițiștii au avertizat că suspectul nu a fost încă reținut.

Premierul canadian Mark Carney s-a declarat „îngrozit” de incidentul armat și a afirmat că poliția are sprijinul său deplin în eforturile de a-i prinde pe cei responsabili.

„Rugăciunile mele sunt alături de familiile ⁠care își plâng cei dragi, de cei care se află ​în stare critică și de toți ​cei afectați de acest eveniment îngrozitor”, a scris Carney într-o postare pe X.