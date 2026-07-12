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Atac armat la un festival stradal din Toronto: Două persoane au murit, alte patru sunt rănite

Două persoane au murit și alte patru au fost rănite în urma unui atac armat la un festival stradal din Toronto, Canada. Poliția îl caută pe suspect.
Atac armat la un festival stradal din Toronto: Două persoane au murit, alte patru sunt rănite
Sursa foto: iStock
Diana Nunuț
12 iul. 2026, 08:53, Știri externe
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Un atac armat a avut loc sâmbătă în orașul canadian Toronto, la un festival stradal. Poliția a anunțat că două persoane au murit. Alte patru au fost rănite, însă nu este cunoscută starea acestora.

Atacul a avut loc la festivalul „Salsa on St Clair” din oraș, în zona intersecției dintre St Clair Avenue W și Arlington Avenue.

„În zonă se menține o prezență masivă a forțelor de ordine, în timp ce ofițerii își continuă ancheta. Vă rugăm să continuați să evitați zona și să urmați instrucțiunile personalului de urgență”, a transmis poliția, potrivit The Independent. 

Zona a fost securizată, însă polițiștii au avertizat că suspectul nu a fost încă reținut.

Premierul canadian Mark Carney s-a declarat „îngrozit” de incidentul armat și a afirmat că poliția are sprijinul său deplin în eforturile de a-i prinde pe cei responsabili.

„Rugăciunile mele sunt alături de familiile ⁠care își plâng cei dragi, de cei care se află ​în stare critică și de toți ​cei afectați de acest eveniment îngrozitor”, a scris Carney într-o postare pe X.

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