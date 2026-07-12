Lindsey Graham, senator republican și un aliat ferm al lui Trump, a murit la vârsta de 71 de ani

Lindsey Graham, senator republican de lungă durată din Carolina de Sud, a murit sâmbătă seara, a anunțat biroul său într-un comunicat emis duminică dimineața, anunță presa internațională.

„În seara zilei de sâmbătă, 11 iulie, senatorul american Lindsey Graham a decedat în urma unei boli scurte și subite. Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile în acest moment și solicită respectarea intimității în această perioadă incredibil de dificilă”, se arată în comunicat.

Graham urma să candideze pentru realegere în acest an

Graham era președintele Comisiei pentru buget din Senat și candida în noiembrie pentru un al cincilea mandat. Era o voce cheie în cadrul partidului în ceea ce privește apărarea și afacerile internaționale, scrie NBC News.

Potrivit sursei citate, echipajele de urgență au răspuns sâmbătă seara la un apel privind un „stop cardiac” la reședința lui Graham din Capitol Hill.

Recent, Graham se întorsese dintr-o călătorie la Kiev, unde s-a întâlnit vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Lindsey Graham a fost un aliat ferm al președintelui american Donald Trump în majoritatea chestiunilor, însă a avut și unele divergențe cu liderul de la Casa Albă în anumite privințe, cum ar fi politica externă.