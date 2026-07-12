Karol Nawrocki solicită parlamentului să interzică steagul Armatei Insurgente Ucrainene în Polonia: Nu vrem să-l vedem aici

Președintele polonez Karol Nawrocki a afirmat sâmbătă, în timpul unui discurs cu ocazia comemorării a 83 de ani de la masacrul din Volînia, că arborarea steagului roșu-negru asociat cu Organizația Naționaliștilor Ucraineni – Armata Insurgentă Ucraineană este inacceptabilă, exprimându-și speranța că parlamentul polonez va aproba o lege în acest sens.

Vorbind la o ceremonie în satul Radruż, situat lângă granița cu Ucraina, Nawrocki a comparat simbolistica steagului roșu-negru cu sloganul nazist „Blut und Boden” (Sânge și Pământ). Președintele polonez a susținut că aceste culori reprezintă o ideologie care a dus la uciderea în masă a civililor polonezi, inclusiv a femeilor și copiilor.

„Sub acest steag roșu-negru, pe care nu vrem să-l vedem în Polonia – și voi face tot ce-mi stă în putință pentru a mă asigura că nu va fi văzut în Polonia – s-a ascuns, și se ascunde și astăzi, întreaga ideologie a naționaliștilor ucraineni care au ucis femei și copii polonezi”, a declarat președintele polonez, potrivit RMF24 și RBC Ukraine.

În același timp, Nawrocki a subliniat că Polonia nu atribuie vina poporului ucrainean în ansamblu, ci în mod specific ideologiei.

„Acest lucru este pur și simplu inacceptabil, deoarece glorificarea genocidului sau ignorarea acestuia reprezintă o invitație la un viitor genocid”, a mai spus Nawrocki în timpul discursului.

Varșovia va ridica un Zid al Comemorării pentru victimele masacrului de la Volînia

Tot sâmbătă, premierul polonez Donald tusk a anunțat că Varșovia va construi un Zid al Comemorării pe care vor fi inscripționate numele tuturor victimelor poloneze în urma masacrului din Volînia.

El a calificat masacrul de la Volinia drept „un genocid comis de naționaliștii ucraineni împotriva polonezilor și a cetățenilor polonezi de alte naționalități”.

Masacrul de la Volinia a generat o dispută diplomatică recentă între Varșovia și Kiev

Masacrul din Volinia a reprezentat cel mai sângeros episod din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Între anii 1943 și 1945, peste 100.000 de polonezi au fost uciși de Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), în zona care astăzi corespunde estului Poloniei și vestului Ucrainei.

În timp ce Varșovia a calificat de mult timp masacrele polonezilor drept acte de genocid, Ucraina contestă acest lucru.

În ultimele săptămâni, istoria conflictuală dintre cele două țări a ajuns în atenția publică.

În luna mai a acestui an, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat titlul onorific de „Eroi ai UPA” unei unități de luptă de elită.

Acest demers nu a scăpat, însă, de reacția Varșoviei. Zelenski primise în 2023 cea mai înaltă distincție de stat a Polonia, Ordinul Vulturului Alb, însă în urmă cu câteva săptămâni, aceasta i-a fost retrasă de actualul președinte polonez Karol Nawrocki.