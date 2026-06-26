Nicușor Dan participă sâmbătă în Polonia la o reuniune dedicată securității Europei și sprijinului pentru Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, va participa sâmbătă, la Jurata, în Polonia, la o reuniune găzduită de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

La întâlnire vor mai fi prezenți președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.

Potrivit Administrației Prezidențiale, liderii vor discuta despre întărirea securității europene în contextul amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de schimbările geopolitice din această perioadă.

„În cadrul întâlnirii, vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să îşi adapteze eficient politicile pentru a ţine pasul cu provocările şi evoluţiile globale, susţinând astfel competitivitatea, dezvoltarea şi securitatea statelor sale membre”, se arată în comunicatul oficial.

Cu această ocazie, Nicușor Dan va vorbi și despre cât de importantă este unitatea Uniunii Europene în fața provocărilor actuale și despre angajamentul României față de cooperarea cu aliații și partenerii din NATO și Uniunea Europeană.

„Preşedintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării şi apărării pe Flancul Estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât şi al combaterii ameninţărilor hibride şi cibernetice, precum şi prin îmbunătăţirea infrastructurii cu uz dual şi a securităţii energetice”, mai transmite Administrația Prezidențială.