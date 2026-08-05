Reacția AUR la declarațiile lui Nicușor Dan privind zona euro: Președintele minte. Trebuie oprit până când nu va fi prea târziu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că lansează dezinformări în spațiul public pentru a masca crizele cu care se confruntă România.

„Nicușor, Dan a mai găsit o modalitate să facă uitată realitatea crizei dureroase prin care trece întreaga Românie. A inventat un nou subiect, trecerea la euro. Și l-a inventat mințind. Domnia sa a spus că este un consens între partide privind trecerea la euro. Nu există acest consens, Nicușor, Dan minte. Nici măcar nu a fost o convocare instituțională a partidelor politice care să poată să-și spună punctul de vedere”, a spus Petrișor Peiu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Peiu a mai afirmat că aderarea României la zona euro este, în prezent, imposibilă și a precizat că această trecere la zona euro ar putea afecta economia națională.

„Trecerea la euro, astăzi, este imposibilă. Pentru că România nu îndeplinește nici măcar un criteriu din cele care trebuie îndeplinite pentru a intra în mecanismul monedei comune. Și în al treilea rând, statistica și istoria au dovedit, fără putință de tăgadă, că toate statele est-europene care au aderat la zona euro s-au prăbușit economic. Slovacia, Croația, Grecia, Letonia, toate sunt exemple de țări care au contraperformat economic”, spune liderul AUR.

„Nicușor, Dan, începe să devină un pericol pentru România și pentru economie. Acest om trebuie oprit până când nu va fi prea târziu”, a conchis Peiu.

Reacția senatorului AUR vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că există un consens larg între formațiunile politice privind aderarea României la zona euro.