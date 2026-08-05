ANCPI anunță că este necesară corectarea unor erori înainte de lansarea aplicației de cadastru

Testarea independentă a sistemului a fost realizată de STS, DNSC și Cyberint, fiind parcursă o nouă etapă de evaluare.

„Un număr limitat de aspecte tehnice urmează să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public. Echipa ANCPI lucrează în prezent la remedierea acestora, urmând ca fiecare corecție să fie validată printr-o nouă rundă de testare înainte de a trece mai departe”, informează ANCPI, într-un comunicat de presă publicat.

Potrivit reprezentanților, testele trebuie să aibă loc într-un mediu controlat, pentru a evita ca erorile să fie descoperite după ce aplicația devine publică.

În ceea ce privește reluarea operațiunilor, reprezentanții ANCPI și ai Ministerului Dezvoltării s-au întâlnit cu notarii publici și experții de cadastru, pentru negocieri cu privire la modul de reluare a activității. Discuțiile vor continua și în perioada următoare, potrivit sursei citate.

„Rezultatul discuțiilor de până acum stă la baza procedurii de reluare a activității, aflată în curs de elaborare și testare, care va asigura că înregistrarea operațiunilor respectă întocmai legea și se desfășoară cu un minimum de blocaje”, transmite ANCPI.

Potrivit sursei citate, sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate.

ANCPI va reveni, vineri, cu o actualizare a situației privind stadiul concret al remedierilor.

„Mulțumim notarilor și specialiștilor în cadastru pentru colaborarea directă din această perioadă, precum și geodezilor și tuturor celor care așteaptă finalizarea unor tranzacții, pentru înțelegere”, transmite ANCPI.

Informarea vine în contextul atacului cibernetic petrecut la jumătatea lunii iulie. Acesta a provocat „cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria” ANCPI, care a dus la blocarea sistemelor informatice, precum aplicația de cadastru și carte funciară, e-Terra, dar și adresele oficiale de mail.