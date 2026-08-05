Prima pagină » Economic » Transelectrica: Condițiile de operare sunt dificile, nivelul actual de risc este gestionat pentru a evita o avarie majoră. Operatorul național face apel la menținerea reducerii consumului

Transelectrica: Condițiile de operare sunt dificile, nivelul actual de risc este gestionat pentru a evita o avarie majoră. Operatorul național face apel la menținerea reducerii consumului

Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat deja eficiența în menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național (SEN), dar este important să fie menținute și zilele următoare, a transmis Transelectrica, miercuri după-amiază, printr-un comunicat de presă în care subliniază că operează sistemul în condiții dificile, având ca prioritate menținerea siguranței în funcționare.
Transelectrica: Condițiile de operare sunt dificile, nivelul actual de risc este gestionat pentru a evita o avarie majoră. Operatorul național face apel la menținerea reducerii consumului
Mădălina Prundea
05 aug. 2026, 18:53, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Operatorul național de sistem și transport al energiei electrice, care are sub umbrela sa Dispecerul Energetic Național, a subliniat că actualele condiții excepționale generate de seceta severă afectează sistemul electroenergetic național dar și pe cele din regiune, într-o manieră fără precedent din perspectiva operării și a pus accent pe importanța continuării reducerii voluntare a consumului de energie pentru stabilitatea sistemului.

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel la cetățeni, companii și instituții să reducă voluntar consumul de curent, și a anunțat că Guvernul lucrează la un mecanism de rezervă pentru limitarea consumului de energie, în contextul în care România se află, din 1 august, în stare de alertă după închiderea uneia dintre cele două unități nucleară de la Cernavodă, reducerea la jumătate a producției marilor hidrocentrale de la Porțile de Fier și în timp ce riscă oprirea celei de-a doua, după scăderea semnificativă a debitelor Dunării. Cele două reactoare, cu o capacitate instalată de 1.400 MW, asigură, în condiții normale de funcționare aproximativ 20% din producția de energie a României, iar hidrocentralele de pe Dunăre, o pondere de 10-15%, la nivel multianual.

SEN sub stres operațional

În contextul condițiilor excepționale generate de seceta severă, care afectează Sistemul Electroenergetic Național, precum și sistemele electroenergetice din regiune, într-o manieră fără precedent din perspectiva operării, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a transmis miercuri că menține funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, prin aplicarea măsurilor operative necesare, monitorizarea permanentă a parametrilor de funcționare, coordonarea în timp real a sistemului și colaborarea continuă cu toate instituțiile relevante și entitățile implicate, precum și cu toți operatorii de transport și sistem din regiune și din Europa.

„În pofida stresului operațional la care este supus Sistemul Electroenergetic Național, în condițiile actuale, nivelul actual de risc privind funcționarea sigură a sistemului și continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat deja eficiența în menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național în ultimele zile și rămân importante pentru susținerea stabilității acestuia în perioada următoare”, au subliniat oficialii Transelectrica.

Cu cât a scăzut consumul

Miercuri seara, conform graficelor Transelectrica, consumul ajunsese la un maximum de 7.384 MW – iar importul maxim a ajuns la 2.169 MW din cauza producției reduse –  după ce vârful de marți seara fusese de 7.274 MW.

„Consumul a scăzut miercuri cu circa 250 MW, față de consumul care trebuia să se înregistreze pe trendul de temperatură exterioară care a existat ieri. Din acest consum probabil 200 MW a fost Dacia și Ford. Scăderea nu acoperă decât circa 11–13% dintr-un deficit de seară de 2.200MW”, a estimat, la întrebările jurnaliștilor, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit comunicatului companiei, Transelectrica monitorizează permanent, prin Dispecerul Energetic Național, evoluția consumului și a producției de energie electrică, echilibrul producție – consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile, utilizând toate resursele și instrumentele de operare, inclusiv capacitățile de import, pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

„Pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică, sunt valorificate la maximum capacitățile de producție și de stocare disponibile, posibilitățile de import și de schimb transfrontalier, precum și rezervele destinate gestionării unor astfel de situații. În aceste condiții de operare deosebit de complexe, specialiștii Transelectrica gestionează permanent funcționarea Sistemului Electroenergetic Național cu profesionalism, responsabilitate și maximă rigoare operațională, astfel încât sistemul să fie operat în condiții de siguranță”, au conchis oficialii Transelectrica.

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Elena Udrea îl ironizează pe ministrul Radu Miruță în criza Dunării: „Pentru unii, 2 cm contează…”
Gandul
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Generalul Dorin Toma: „Din perspectiva asigurării securității României, nu este dificil de estimat că suntem veriga slabă pe flancul estic al NATO”
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia