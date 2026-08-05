Transelectrica: Condițiile de operare sunt dificile, nivelul actual de risc este gestionat pentru a evita o avarie majoră. Operatorul național face apel la menținerea reducerii consumului

Operatorul național de sistem și transport al energiei electrice, care are sub umbrela sa Dispecerul Energetic Național, a subliniat că actualele condiții excepționale generate de seceta severă afectează sistemul electroenergetic național dar și pe cele din regiune, într-o manieră fără precedent din perspectiva operării și a pus accent pe importanța continuării reducerii voluntare a consumului de energie pentru stabilitatea sistemului.

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel la cetățeni, companii și instituții să reducă voluntar consumul de curent, și a anunțat că Guvernul lucrează la un mecanism de rezervă pentru limitarea consumului de energie, în contextul în care România se află, din 1 august, în stare de alertă după închiderea uneia dintre cele două unități nucleară de la Cernavodă, reducerea la jumătate a producției marilor hidrocentrale de la Porțile de Fier și în timp ce riscă oprirea celei de-a doua, după scăderea semnificativă a debitelor Dunării. Cele două reactoare, cu o capacitate instalată de 1.400 MW, asigură, în condiții normale de funcționare aproximativ 20% din producția de energie a României, iar hidrocentralele de pe Dunăre, o pondere de 10-15%, la nivel multianual.

SEN sub stres operațional

În contextul condițiilor excepționale generate de seceta severă, care afectează Sistemul Electroenergetic Național, precum și sistemele electroenergetice din regiune, într-o manieră fără precedent din perspectiva operării, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a transmis miercuri că menține funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, prin aplicarea măsurilor operative necesare, monitorizarea permanentă a parametrilor de funcționare, coordonarea în timp real a sistemului și colaborarea continuă cu toate instituțiile relevante și entitățile implicate, precum și cu toți operatorii de transport și sistem din regiune și din Europa.

„În pofida stresului operațional la care este supus Sistemul Electroenergetic Național, în condițiile actuale, nivelul actual de risc privind funcționarea sigură a sistemului și continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat deja eficiența în menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național în ultimele zile și rămân importante pentru susținerea stabilității acestuia în perioada următoare”, au subliniat oficialii Transelectrica.

Cu cât a scăzut consumul

Miercuri seara, conform graficelor Transelectrica, consumul ajunsese la un maximum de 7.384 MW – iar importul maxim a ajuns la 2.169 MW din cauza producției reduse – după ce vârful de marți seara fusese de 7.274 MW.

„Consumul a scăzut miercuri cu circa 250 MW, față de consumul care trebuia să se înregistreze pe trendul de temperatură exterioară care a existat ieri. Din acest consum probabil 200 MW a fost Dacia și Ford. Scăderea nu acoperă decât circa 11–13% dintr-un deficit de seară de 2.200MW”, a estimat, la întrebările jurnaliștilor, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit comunicatului companiei, Transelectrica monitorizează permanent, prin Dispecerul Energetic Național, evoluția consumului și a producției de energie electrică, echilibrul producție – consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile, utilizând toate resursele și instrumentele de operare, inclusiv capacitățile de import, pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

„Pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică, sunt valorificate la maximum capacitățile de producție și de stocare disponibile, posibilitățile de import și de schimb transfrontalier, precum și rezervele destinate gestionării unor astfel de situații. În aceste condiții de operare deosebit de complexe, specialiștii Transelectrica gestionează permanent funcționarea Sistemului Electroenergetic Național cu profesionalism, responsabilitate și maximă rigoare operațională, astfel încât sistemul să fie operat în condiții de siguranță”, au conchis oficialii Transelectrica.