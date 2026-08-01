Nicușor Dan salută raportul Fitch și anunță progrese în îndeplinirea jaloanelor din PNRR: România se stabilizează financiar

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj privind situația economică și politică a țării, după publicarea de vineri a raportului agenției de rating Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României.

Șeful statului a transmis că, dincolo de disputele politice, există consens asupra proiectelor majore ale țării și că România își continuă parcursul european și reformele asumate.

Acesta a spus că, în această săptămână, Parlamentul a adoptat mai multe legi importante care reprezintă jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe care le va promulga în perioada următoare.

„În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, Codul urbanismului, o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024, așa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară și în legea bugetului pe 2026”, a declarat președintele.

Trei jaloane din PNRR au rămas de îndeplinit

Șeful statului a spus că România mai are de îndeplinit doar trei jaloane importante din PNRR. Potrivit acestuia, două dintre proiecte, legea privind Agenția Națională de Integritate și legea biodiversității, vor intra în dezbaterea Parlamentului chiar săptămâna viitoare.

„Au rămas trei jaloane PNRR. Două dintre ele, legea ANI și legea biodiversității, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două camere ale Parlamentului au fost deja convocate. Și a mai rămas legea salarizării, ultimul jalon și cel mai dificil din PNRR, unde dezbaterea e în curs și mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a mai anunțat că „există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027″ și „există acord politic pentru trecerea la euro”, indiferent de formula viitorului Guvern.

„Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern. Și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro”, a spus șeful statului.

Mesaj după raportul Fitch

Nicușor Dan a făcut apoi referire la raportul Fitch, care menține ratingul de țară al României, și a recunoscut că documentul include „o oarecare îngrijorare față de situația politică” din țară.

„Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România. Și, față de această chestiune, îi invit și pe români, și pe partenerii noștri, și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE, și au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE”, a declarat președintele.

„România se stabilizează financiar și va fi mai bine”

Nicușor Dan a transmis apoi și un mesaj cetățenilor, spunând că „suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile”.

„Dragi români, vă înțeleg și greutățile, și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărarea a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine. E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români.”