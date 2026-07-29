Grindeanu: Parlamentul a salvat aproape 4 miliarde de euro din PNRR prin adoptarea a cinci jaloane esențiale

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, că Parlamentul „și-a îndeplinit rolul constituțional” prin adoptarea a cinci jaloane aferente PNRR și a acuzat Guvernul demis condus de Ilie Bolojan că nu a reușit să finalizeze la timp aceste reforme.

Concret, la Camera Deputaților au fost votate următoarele jaloane din PNRR: Codul Administrativ și legea privind bonusurile acordate angajaților din ANAF și Vamă, care vor fi trimise la promulgare.

De asemenea, Camera Deputaților a aprobat proiectele privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, Codul Urbanismului și Legea integrității, acestea urmând să intre în dezbaterea Senatului.

În ceea ce privește Codul Urbanismului, Grindeanu a precizat că social-democrații au introdus un amendament referitor la autorizarea construcțiilor din București.

„Am impus amendamentul PSD prin care toate autorizațiile de construcție în Capitală vor trece la Primăria Generală, dar doar din mandatul următor, adică de la 1 noiembrie 2028”, a declarat acesta.

Ce spune Grindeanu despre Legea integrității

În legătură cu Legea integrității, Grindeanu a afirmat că PSD a modificat proiectul pentru a-l alinia solicitărilor Agenției Naționale de Integritate și jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„Aici a fost o luptă cu cei de la USR care făcuseră de fapt o contra-reformă și ciuntiseră ANI de atribuții. Am readus în comisii această lege în limitele cerute de ANI și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a spus el.

Totodată, Grindeanu a anunțat că și-a publicat declarația de avere și de interese pe site-ul PSD și i-a invitat și pe ceilalți lideri politici să procedeze la fel.

„Apreciez că în al 12-lea ceas, premierul demis Bolojan a înțeles că legea și Constituția nu sunt facultative și a retras de la publicare proiectul privind biodiversitatea. Având în vedere că este un Guvern cu puteri limitate, această lege trebuia depusă în Parlament – ceea ce s-a întâmplat într-un final abia ieri”, a mai spus Grindeanu în conferința de presă de la Parlament.

„Îl asigur pe Ilie Bolojan că așa cum am salvat aproape 4 miliarde de euro în această săptămână, vom mai salva încă 1 miliard de euro prin adoptarea acestei legi”, a conchis liderul social-democrat.