„Când te amenință un liberal că te împușcă în cap...” - Replica lui Grindeanu după mesajul unui membru PNL

Sorin Grindeanu a comentat miercuri, într-o declarație de presă, amenințarea publicată de un membru PNL.

Liderul social-democrat a răspuns cu ironie la întrebarea unui jurnalist despre plângerea penală depusă de partid.

Grindeanu a confirmat că PSD ar putea depune noi plângeri penale, dacă situația o va cere. „Dar, repet, dacă vom ajunge acolo, nu va ezita PSD-ul să facă și aceste plângeri penale”, a declarat liderul PSD.

Întrebat dacă plângerile vizează anumiți miniștri sau doar membri PNL, Grindeanu a evitat să facă distincții politice. „Noi n-am vorbit de apartenență politică”, a spus el.

Cu privire la ultima plângere penală depusă, Grindeanu a explicat că aceasta nu a fost inițiativa sa directă. „Înțeleg că ai mei colegi au făcut acest lucru în numele meu”, a precizat președintele PSD.

Întrebat explicit dacă se referă la amenințarea cu împușcarea, liderul social-democrat a confirmat. Un jurnalist l-a întrebat apoi dacă acest episod l-ar putea apropia de premierul interimar Ilie Bolojan.

Răspunsul ironic al liderului PSD

„Da, când te amenință un liberal că te împușcă în cap, e o modalitate de a te apropia, nu?”, a spus el.

Declarațiile vin după ce un membru PNL din Vâlcea a publicat un comentariu în care cerea împușcarea lui Sorin Grindeanu. Comentariul a fost postat la o intervenție a premierului interimar Ilie Bolojan pe Facebook. Mesajul nu a fost moderat sau eliminat de pe pagina șefului Guvernului.