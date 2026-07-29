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Sorin Grindeanu: voi mai organiza vineri încă un plen la Camera Deputaților

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri într-o conferință de presă că vineri va convoca încă o ședință de plen a Camerei Deputaților.
Sorin Grindeanu: voi mai organiza vineri încă un plen la Camera Deputaților
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
29 iul. 2026, 15:53, Politic
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu a declarat că vineri va fi organizată o nouă ședință a Camerei Deputaților, cameră a Parlamentului pe care o conduce în calitate de președinte. Deputații vor fi convocați pentru a vota proiecte solicitate de ministerele de Finanțe, Agricultură și Transporturi

„Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru implicare, pentru că au lucrat în comisii și în plen în aceste zile și am reușit să adoptăm aceste lucruri esențiale pentru români.
În final, vă anunț că voi mai organiza vineri încă un plen la Camera Deputaților pentru a vota proiectele solicitate de Finanțe, Agricultură și Transporturi”, a anunțat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a mai spus că este dispus, în perioada următoare și pentru alte ședințe pentru a suplini lipsa de acțiune a guvernului.
„Am toată deschiderea pentru a organiza oricâte ședințe este nevoie pentru a suplini lipsa de acțiune și mai ales de legalitate în care se află premierul și Guvernul demis. Ilie Bolojan trebuie să se gândească serios dacă mai vrea să țină România blocată”, a mai declarat Grindeanu.

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