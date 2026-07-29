Sorin Grindeanu: „Nu am nicio așteptare ca AUR să se apropie de vreun ideal”. Liderul PSD, dispus la discuții cu AUR, dar nu și la înțelegeri

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, în cadrul unor declarații de presă, că nu și-a schimbat opinia despre AUR, în ciuda mesajelor recente transmise de reprezentanții partidului.

Liderul social-democrat a spus că este deschis să poarte discuții cu reprezentanții tuturor partidelor, inclusiv cu AUR, însă acest lucru nu înseamnă automat că se poate ajunge la o înțelegere politică.

Întrebat dacă apreciază schimbarea de ton a liderului AUR George Simion, după ce acesta a lăudat intervenția Armatei Române în cazul dronelor rusești, Grindeanu a spus că nu se așteaptă ca partidul să își schimbe direcția.

„În primul rând n-am nicio așteptare să se apropie AUR de vreun ideal. Nu mă aștept la așa ceva. Eu am enunțat două sau trei lucruri care în mod fundamental ne despart în acest moment”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu invocă votul pe SAFE

Sorin Grindeanu a făcut referire și la votul privind proiectul SAFE, despre care a spus că, deși a avut unele rezerve privind constituționalitatea acestuia, a ales să voteze în favoarea proiectului.

Potrivit lui, înainte de votul final, a discutat cu parlamentarii PSD și le-a prezentat toate argumentele juridice pe care le-a identificat.

„Chiar și astăzi ați văzut votul pe SAFE. E adevărat și eu v-am spus și zilele trecute că există anumite semne de întrebare legate de legalitate, de constituționalitate. De aceea i-am chemat pe colegii mei în birou înainte de votul final și le-am expus toate aspectele legate de SAFE, toate argumentele constituționale, nu de oportunitate. Eu spunându-le că voi vota această lege, dar că este un vot care are anumite minusuri constituționale”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a criticat poziția AUR în privința acestui proiect și a spus că formațiunea „n-a votat și argumentul n-a fost unul de legalitate”

„Dar azi AUR am văzut că n-a votat și argumentul n-a fost unul de legalitate. A fost cu totul altul, ceea ce iarăși îmi ridică semne de întrebare. Nu mi s-a schimbat cu nimic părerea de ieri”, a adăugat acesta.

„Port discuții cu oricine”

Întrebat dacă îi va primi la discuții pe parlamentarii AUR trimiși de George Simion pentru negocieri privind formarea unui nou guvern, Sorin Grindeanu a răspuns că este dispus să vorbească cu orice reprezentant politic.

„Nu avem niciun fel de problemă. Port discuții cu oricine. Să semnăm însă înțelegeri, până de la discuții la înțelegeri e diferență mare”, a afirmat liderul PSD.

Despre eventuale transferuri de parlamentari

Sorin Grindeanu a mai fost întrebat și dacă parlamentari neafiliați sau din alte grupuri politice ar putea ajunge în PSD până la începutul sesiunii parlamentare din toamnă.

Acesta a spus că, în prezent, nu există astfel de discuții și a criticat modul în care, în opinia sa, PNL gestionează reorganizarea unor filiale.

„Până în acest moment nu avem nicio discuție. Așa cum am văzut că sunt foarte harnici cei de la PNL pe la Senat, să dea afară liberali vechi și să-și pună șefi de filială foști senatori de la SOS. E treaba lor. Eu n-am să fac așa ceva la PSD, să dau afară șefi de filială ca să pun oameni care au venit de la alte partide și care n-au niciun fel de vechime în partidul pe care îl conduc”, a declarat acesta.

Întrebat dacă negociază totuși cu parlamentari din alte grupuri pentru susținerea unui eventual guvern PSD minoritar, Grindeanu a confirmat că există unele discuții.

„Am avut, așa cum v-am spus și ieri, discuții cu mulți parlamentari în această perioadă”, a precizat liderul social-democrat.

Întrebat și dacă va continua negocierile cu liderul AUR, George Simion, președintele PSD a răspuns: „Depinde. Am anumite rezerve, recunosc”.