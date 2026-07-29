Rareș Bogdan: Bolojan trebuia demis înainte de Paști. I-au permis să se victimizeze

Invitat miercuri la emisiunea „Ai Aflat” de la Gândul, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a criticat menținerea lui Ilie Bolojan la conducerea Guvernului, declarând că acesta trebuia demis înainte de sărbătorile pascale.

„Vă spun cu toată sinceritatea că pentru mine este o enigmă. Pentru că în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, pierde masiv. Greșeala a fost că el trebuia demis înainte de Paști, cum era programat”, a spus Rareș Bogdan la emisiunea „Ai Aflat”, găzduită de Gândul.

Totodată, europarlamentarul PNL a susținut că menținerea lui Bolojan la conducerea Executivului a permis construirea unei imagini publice favorabile.

„Bolojan trebuia demis înainte de Paști. A fost o greșeală că n-a fost demis pentru că i-au permis să se victimizeze. S-a construit o campanie pe care, ca om care am făcut campanii de-a lungul timpului, nu pot să nu o aplaud. O campanie extrem de inteligentă în care din „Ilie Sărăcie” s-a transformat în „Ilie Reformatorul”, a explicat Rareș Bogdan.

„Peste noapte, de la 16% încredere a ajuns la 28% încredere. Acum din nou sub 20%. Și cred că după situația cu legea salarizării unitare și PNR-ul, care va fi o calamitate, va coborî din nou la valorile la care era la sfârșitul lunii martie”, a afirmat Rareș Bogdan, însă fără a indica sursa acestor date.

Criză politică de mai bine de două luni

România se află de aproape trei luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.

Au mai avut loc consultări la Palatul Cotroceni, însă șeful statului nu a făcut o nouă nominalizare.