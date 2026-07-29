Robert Sighiartău despre criza politică: AUR este supralicitat în sondaje. PSD se teme de anticipate

Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat că președintele României trebuie să facă în cel mai scurt timp o nominalizare pentru funcția de prim-ministru, apreciind că aceasta este prima etapă necesară pentru depășirea actualei crize politice.

Liberalul consideră că dacă desemnarea nu obține votul de încredere, următorul pas ar trebui să fie declanșarea alegerilor anticipate.

Sighiartău a susținut că acestea sunt singurele soluții prevăzute de Constituție care pot conduce la ieșirea din blocajul politic și a afirmat că nu mai există premisele unui dialog constructiv între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat.

Opțiunile președintelui

„Președintele României trebuie să vină cât mai repede cu nominalizarea. Are două opțiuni pe masă, după consultările care au avut loc la Cotroceni. Trebuie să propună un prim-ministru, dacă această propunere nu va trece, atunci președintele României trebuie să declanșeze alegerile anticipate. Sunt soluțiile constituționale care pot să ofere o soluție de ieșire din această criză. Deci nu mai avem alte soluții, pentru că e clar că nu mai există un dialog constructiv între noi și Partidul Social Democrat”, afirmă Sighiartău la RFI.

Frica social-democraților

Liberalul a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate, afirmând că poziția AUR din sondajele de opinie este supraevaluată, dar și că social-democraților le este frică de un eventual scrutin.

„La un moment dat, voința oamenilor trebuie pusă în aplicare, indiferent care este aceea. Din punctul meu de vedere, AUR este supralicitat în sondajele de opinie care apar la nivel public, tocmai pentru că PSD-ului îi este frică de aceste alegeri anticipate”, declară acesta.

Criza politică din România

România se află de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a demis Executivul, alături de AUR, printr-o moțiune de cenzură.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament.

După eșecul propunerii Veștea, Partidul Social Democrat l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan. Cu toate acestea, Nicușor Dan a refuzat să facă o desemnare, susținând că niciun nume nu poate strange o majoritate.