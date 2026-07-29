Robert Sighiartău, despre legea salarizării: Nu poți să le spui oamenilor că de la anul vine Moș Crăciun când nu ai de unde

Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat că Executivul nu dispune de resursele financiare necesare pentru a răspunde solicitărilor formulate de sindicate, care cer modificarea sistemului de salarizare.

„Noi am propus plafonul maxim și inclusiv în fața președintelui României discuția a pornit de la 1 miliard în plus pentru această lege a salarizării, pentru anul următor. S-a ajuns la 12. Mai mult decât atât nu se poate”, afirmă Sighiartău la RFI.

Constrângerile bugetare

Deputatul PNL a precizat că premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat deschis această situație în cadrul discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor, susținând că Guvernul nu poate face promisiuni pe care nu le poate respecta.

„În momentul în care vin sindicatele și spun că ele vor să aibă salariile într-un anumit sistem, la fel ca în sistemul medical și n-ai acei bani, eu vă întreb, ce fel de discuții să ai? Să le spui că de la anul vine Moș Crăciun, nu cred că este corect. Nu poți să-i minți pe oameni să le spui că le poți da mai mult și nu ai de unde”, continuă Sighiartău.

Apropierea sindicatelor de PSD

Deputatul PNL a susținut că o parte dintre organizațiile sindicale și-au creat, în timp, relații privilegiate și a afirmat că unele dintre acestea sunt apropiate de Partidul Social Democrat.

„Erau niște anomalii care de-a lungul timpului s-au perpetuat și atunci, sigur, s-au făcut anumite triburi, caste, care aveau salarii mai bune, aveau condiții mai bune decât ceilalți angajați din sectorul public. Sistemul bugetar care și-a creat anumite triburi, caste, cum v-am spus mai înainte, cu sindicaliști, care și ei sunt de mult acolo, au favoruri, au propriile relații, cum v-am spus mai înainte, cu partide socialiste”, mai declară Sighiartău.

Greva generală în sistemul de sănătate

Declarațiile sale vin în contextul grevei generale declanșate de sindicatele din sănătate ca reacție de protest față de schimbările salariale pe care le propune noul act normativ.

SANITAS contestă și modificarea sporurilor acordate, cere deblocarea posturilor din spitale și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Sindicatul susține că greva va continua până când Guvernul va relua negocierile și va prezenta un proiect al legii salarizării elaborat împreună cu reprezentanții angajaților.