Prima pagină » Știrile zilei » Robert Sighiartău, despre legea salarizării: Nu poți să le spui oamenilor că de la anul vine Moș Crăciun când nu ai de unde

Robert Sighiartău, despre legea salarizării: Nu poți să le spui oamenilor că de la anul vine Moș Crăciun când nu ai de unde

Deputatul PNL, Robert Sighiartău, susține că noua lege a salarizării nu va duce la diminuarea veniturilor din sectorul public și declară că pretențiile sindicatelor sunt imposibil de susținut din punct de vedere bugetar. Acesta a acuzat liderii sindicali că au legături cu Partidul Social Democrat.
Robert Sighiartău, despre legea salarizării: Nu poți să le spui oamenilor că de la anul vine Moș Crăciun când nu ai de unde
Galerie Foto 5
Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Radu Mocanu
29 iul. 2026, 11:12, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat că Executivul nu dispune de resursele financiare necesare pentru a răspunde solicitărilor formulate de sindicate, care cer modificarea sistemului de salarizare. 

Vezi galeria foto
5 poze

„Noi am propus plafonul maxim și inclusiv în fața președintelui României discuția a pornit de la 1 miliard în plus pentru această lege a salarizării, pentru anul următor. S-a ajuns la 12. Mai mult decât atât nu se poate”, afirmă Sighiartău la RFI. 

Constrângerile bugetare

Deputatul PNL a precizat că premierul interimar Ilie Bolojan  a prezentat deschis această situație în cadrul discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor, susținând că Guvernul nu poate face promisiuni pe care nu le poate respecta. 

„În momentul în care vin sindicatele și spun că ele vor să aibă salariile într-un anumit sistem, la fel ca în sistemul medical și n-ai acei bani, eu vă întreb, ce fel de discuții să ai? Să le spui că de la anul vine Moș Crăciun, nu cred că este corect. Nu poți să-i minți pe oameni să le spui că le poți da mai mult și nu ai de unde”, continuă Sighiartău. 

Apropierea sindicatelor de PSD

Deputatul PNL a susținut că o parte dintre organizațiile sindicale și-au creat, în timp, relații privilegiate și a afirmat că unele dintre acestea sunt apropiate de Partidul Social Democrat. 

„Erau niște anomalii care de-a lungul timpului s-au perpetuat și atunci, sigur, s-au făcut anumite triburi, caste, care aveau salarii mai bune, aveau condiții mai bune decât ceilalți angajați din sectorul public. Sistemul bugetar care și-a creat anumite triburi, caste, cum v-am spus mai înainte, cu sindicaliști, care și ei sunt de mult acolo, au favoruri, au propriile relații, cum v-am spus mai înainte, cu partide socialiste”, mai declară Sighiartău. 

Greva generală în sistemul de sănătate

Declarațiile sale vin în contextul grevei generale declanșate de sindicatele din sănătate ca reacție de protest față de schimbările salariale pe care le propune noul act normativ. 

SANITAS contestă și modificarea sporurilor acordate, cere deblocarea posturilor din spitale și îmbunătățirea condițiilor de muncă. 

Sindicatul susține că greva va continua până când Guvernul va relua negocierile și va prezenta un proiect al legii salarizării elaborat împreună cu reprezentanții angajaților. 

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Spaima hackerilor este comuna Ciurila din județul Cluj, arată un raport. Cum a ajuns site-ul localității să fie mai impenetrabil decât platformele BNR sau ale Autorității pentru Digitalizarea României
Gandul
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Cancan
Simona Halep, prima apariție după ce și-a oficializat relația cu afaceristul Dorin Mateiu. S-a afișat cu favoritul familiei ei
Prosport
De ce a suspendat Curtea de Apel București licența ROMATSA: „Au creat un cerc închis și de 15 ani folosesc o metodă exclusivistă de recrutare”
Libertatea
De ce capătă cerul o culoare verde înaintea unor furtuni puternice? Explicația fenomenului care atrage atenția meteorologilor
CSID
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia