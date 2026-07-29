„România este alături de Japonia în aceste momente dificile”. Nicușor Dan, mesaj după cutremurul devastator care a lovit țara

Șeful statului a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe și solidaritate după cutremurul cu magnitudinea de 7,1 care a lovit sudul Japoniei.

„Sunt profund întristat de pierderea de vieți omenești în urma cutremurului din Japonia. Transmit sincere condoleanțe familiilor afectate și le doresc însănătoșire grabnică tuturor celor răniți. România este alături de Japonia în aceste momente dificile”, a transmis președintele, pe X.

Mesajul vine în contextul în care bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 13 morți, iar operațiunile de căutare și salvare continuă în Kumamoto. Autoritățile japoneze au mobilizat peste 4.500 de militari pentru intervenții, în timp ce echipele de salvare caută supraviețuitori printre ruinele unui centru comercial parțial prăbușit. Opt persoane au fost scoase în viață de sub dărâmături.

Aproximativ 260.000 de locuitori au fost îndemnați să evacueze din cauza riscului de replici, peste 36.000 de locuințe au rămas fără energie electrică, iar infrastructura rutieră și feroviară a fost afectată de seism.

În urma cutremurului, Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenționare de călătorie, avertizând asupra riscului producerii unui tsunami care ar putea afecta prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga și Nagasaki.