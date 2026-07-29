Bilanțul cutremurului din Japonia urcă la 13 morți, în timp ce operațiunile de căutare salvare sunt în desfășurare

Serviciile de intervenție au continuat miercuri căutările printre dărâmăturile unui centru comercial parțial prăbușit în apropierea orașului Kumamoto. Opt persoane au fost scoase în viață de sub ruine, notează Reuters.

Clădirea s-a prăbușit în urma unei explozii produse la aproximativ o oră după seism. Potrivit autorităților, cauza exactă a exploziei este încă investigată, însă există suspiciuni privind o posibilă scurgere de gaze.

Cursă contra cronometru pentru salvarea supraviețuitorilor

„Chiar și acum, există oameni care așteaptă să fie salvați, iar aceasta este o cursă contra cronometru. Vom mobiliza toate resursele disponibile la fața locului pentru a salva și recupera cât mai mulți oameni posibil”, a declarat premierul Sanae Takaichi.

În cadrul operațiunilor desfășurate în Kumamoto, au fost mobilizați peste 4.500 de militari japonezi.

În paralel, alte șapte persoane sunt date dispărute după prăbușirea unui coș de fum la o fabrică de hârtie, iar alte patru au fost grav rănite. Spitalele din regiune tratează zeci de răniți, însă unele unități medicale funcționează cu dificultate din cauza întreruperilor de curent.

Un spital din orașul Uki și-a suspendat activitatea după ce a rămas fără electricitate, iar reprezentanții săi au descris situația drept una similară unui „spital de campanie”.

Evacuări msaive în urma seismului

Autoritățile au cerut evacuarea a aproximativ 260.000 de locuitori din prefectura Kumamoto, iar poliția a înregistrat 386 de apeluri de urgență privind clădiri prăbușite și persoane care aveau nevoie de ajutor.

De asemenea, peste 36.000 de locuințe au rămas fără curent electric.

În plus, mai multe drumuri au fost fisurate, iar circulația feroviară de mare viteză a fost suspendată imediat după seism, după ce mai mulți pasageri au fost răniți.

Japonia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind situată pe „Cercul de Foc” al Pacificului, unde se produce aproximativ 20% din totalul cutremurelor cu magnitudinea de cel puțin 6.0 la nivel mondial.

În urma cutremurului Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie, avertizând asupra riscului de producere a unui tsunami care să afecteze prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga și Nagasaki.