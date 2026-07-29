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Au criticat eBay și au primit gândaci vii și o coroană funerară. Compania plătește 55,7 milioane de dolari după o campanie de hărțuire desprinsă din filme

eBay și mai mulți foști directori ai companiei vor plăti 55,7 milioane de dolari pentru încheierea unui proces privind o amplă campanie de hărțuire împotriva unui cuplu care publica articole critice despre platforma de comerț electronic.
Au criticat eBay și au primit gândaci vii și o coroană funerară. Compania plătește 55,7 milioane de dolari după o campanie de hărțuire desprinsă din filme
Iulian Moşneagu
29 iul. 2026, 08:21, Economic
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Ina și David Steiner au acuzat conducerea eBay că, în 2019, le-a trimis acasă mai multe colete amenințătoare. Printre acestea s-au aflat o cutie cu gândaci vii, o mască în forma unui cap de porc însângerat și o coroană funerară, conform Financial Times.

Cei doi i-au acuzat, de asemenea, pe directorii companiei de hărțuire online, inclusiv prin publicarea unor anunțuri care îi invitau pe străini la locuința lor pentru a întreține relații sexuale.

eBay și-a recunoscut vinovăția în 2023, într-un dosar penal privind campania de hărțuire, și a plătit o amendă de 3 milioane de dolari. Șapte angajați ai companiei, inculpați începând din 2020, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între un an și cinci ani.

Campania de hărțuire a început după criticile publicate pe blog

Campania a început după ce soții Steiner au criticat eBay pe blogul lor despre comerțul electronic, EcommerceBytes.

Potrivit documentelor depuse la instanță, directorii eBay au devenit tot mai nemulțumiți de articolele critice publicate de cei doi la începutul anului 2019. Directorul general de atunci, Devin Wenig, i-a transmis unui alt director că era timpul să o „zdrobească” pe Ina Steiner și să o „pună la pământ”.

În vara acelui an, campania a escaladat de la mesaje amenințătoare la trimiterea unor obiecte la domiciliul cuplului. Printre acestea s-au numărat o carte despre cum poate fi depășită moartea partenerului de viață și reviste pornografice trimise vecinilor în numele lui David Steiner.

Mai mulți angajați eBay au mers în statul Massachusetts, unde au vandalizat locuința soților Steiner și i-au urmărit prin orașul Natick, în care aceștia locuiau.

eBay a anunțat că toți angajații implicați au fost concediați în septembrie 2019. Un an mai târziu, procurorii americani au pus sub acuzare șapte foști angajați ai companiei pentru hărțuirea online a celor doi.

Despăgubiri de 48,7 milioane de dolari pentru cei doi soți

Soții Steiner au deschis în 2021 un proces civil împotriva eBay și a foștilor angajați ai companiei.

În baza acordului, cuplul va primi despăgubiri de 48,7 milioane de dolari de la eBay și de la foștii angajați implicați. Compania va mai plăti 6 milioane de dolari unor organizații caritabile, iar Devin Wenig va dona un milion de dolari unei organizații care apără libertatea de exprimare, în numele Inei Steiner.

Într-o declarație, eBay a transmis că hărțuirea „a fost greșită, condamnabilă și nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”. Compania a recunoscut și „tonul neprofesionist al comunicărilor interne” ale directorilor implicați.

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