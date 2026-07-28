Cea mai lungă faleză de pe cursul Dunării urmează să fie transformată radical în următorii doi ani, în cadrul unui proiect amplu de revitalizare în valoare de peste 226 de milioane de lei, după cum au anunțat Primăria Municipiului Galați și compania gălățeană Citadina 98, una dintre firmele implicate în proiect. Intervențiile vor redefini întreaga promenadă de peste 3,5 kilometri, oferind gălățenilor și turiștilor un spațiu modern, sigur și adaptat pentru relaxare și activități în aer liber.
Proiectul de reamenajare peisagistică și edilitară include o serie de facilități moderne destinate tuturor categoriilor de vârstă:
Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a subliniat importanța acestei investiții pentru comunitate, la conferința de presă de miercuri 22 iulie când a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a Falezei Dunării:
„Faleza este simbolul orașului nostru, locul de care fiecare gălățean este legat într-un fel sau altul […]. Ne dorim o Faleză modernă, sigură, accesibilă și atractivă, un spațiu de promenadă și de relaxare care să transforme radical relația orașului cu Dunărea.”
Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Galați, citat de AGerpres, ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat odată cu contractul de finanțare, la eveniment participând reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și ai asocierii de firme care va realiza proiectarea și execuția lucrărilor.
Articol preluat din Economedia.ro