Cea mai lungă faleză de pe cursul Dunării urmează să fie transformată radical în următorii doi ani, în cadrul unui proiect amplu de revitalizare în valoare de peste 226 de milioane de lei, după cum au anunțat Primăria Municipiului Galați și compania gălățeană Citadina 98, una dintre firmele implicate în proiect. Intervențiile vor redefini întreaga promenadă de peste 3,5 kilometri, oferind gălățenilor și turiștilor un spațiu modern, sigur și adaptat pentru relaxare și activități în aer liber.

Cele mai importante noutăți ale proiectului

Proiectul de reamenajare peisagistică și edilitară include o serie de facilități moderne destinate tuturor categoriilor de vârstă:

Zone pentru sport și recreere: Piste speciale pentru biciclete și alergare, locuri de joacă pentru copii, un skate park și spații amenajate dedicat animalelor de companie.

și spații amenajate dedicat animalelor de companie. Atracții vizuale și naturale: O zonă cu specific deltaic (cu plante caracteristice și spații de odihnă), un nou circuit de vizitare și puncte de belvedere asupra Dunării.

(cu plante caracteristice și spații de odihnă), un nou circuit de vizitare și puncte de belvedere asupra Dunării. Elemente simbolice: Amenajarea unei fântâni arteziene în dreptul monumentului „Tatăl și Fiul” și punerea în valoare a monumentelor de for public de pe întreg traseul.

și punerea în valoare a monumentelor de for public de pe întreg traseul. Infrastructură adusă la standarde moderne: Reabilitarea completă a aleilor pietonale, modernizarea rețelelor edilitare și instalarea unui sistem eficient de iluminat public.

Un simbol al orașului redat comunității

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a subliniat importanța acestei investiții pentru comunitate, la conferința de presă de miercuri 22 iulie când a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a Falezei Dunării:

„Faleza este simbolul orașului nostru, locul de care fiecare gălățean este legat într-un fel sau altul […]. Ne dorim o Faleză modernă, sigură, accesibilă și atractivă, un spațiu de promenadă și de relaxare care să transforme radical relația orașului cu Dunărea.”

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Galați, citat de AGerpres, ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat odată cu contractul de finanțare, la eveniment participând reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și ai asocierii de firme care va realiza proiectarea și execuția lucrărilor.

Detalii tehnice și finanțare

Durata lucrărilor: 24 de luni de la emiterea ordinului de începere.

Investiție: 226.034.991,40 lei (din care peste 174 de milioane de lei reprezintă fonduri eligibile).

Sursa de finanțare: Programul Regional Sud-Est 2021-2027, prin proiectul „Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării” .

. Executant: Lucrările de proiectare și execuție vor fi realizate de Asocierea Tancrad SRL – Citadina 98 SA – Lemacons SRL – Old Road Construct SRL (lider de asociere Tancrad SRL).

Articol preluat din Economedia.ro