FOTO | Modernizarea drumului montan DN 2L Soveja – Lepșa, Transfăgărășanul Vrancei, recepționată oficial

O nouă conexiune rutieră strategică a fost finalizată oficial în zona de munte a județului Vrancea. Reprezentanți ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, DRDP Buzău, ai autorităților locale și județene, alături de constructor, au participat la recepția la terminarea lucrărilor pentru proiectul de modernizare a drumului național DN 2L, pe sectorul Soveja – Lepșa (km 60+145 – km 76+277), transmite DRDP Iași.

Supranumit și „Transfăgărășanul Vrancei”, tronsonul care are o lungime de peste 16 kilometri, a fost transformat dintr-un fost drum județean greu accesibil într-o șosea modernă, sigură și spectaculoasă. Importanța investiției este una majoră: odată cu deschiderea traficului, DN 2L va facilita o legătură mult mai rapidă și directă între trei mari regiuni istorice ale României – Muntenia, Moldova și Ardealul, realizând conexiunea directă cu DN 2D în zona localității Lepșa, au spus reprezentanții DRDP Iași.

Provocări inginerești în zonă montană: 8 viaducte și consolidări masive

Proiectul a fost caracterizat de o complexitate tehnică ridicată, fiind supervizat în tandem de DRDP Iași și DRDP Buzău. Amplasarea traseului într-o zonă montană accidentată a impus soluții inginerești avansate. Pe lângă lucrările extinse de consolidare a versanților pentru prevenirea alunecărilor de teren, constructorii au ridicat de la zero 8 viaducte de coastă și 2 poduri noi, structuri esențiale pentru asigurarea stabilității și viabilității drumului pe termen lung.

Modernizarea acestui sector a fost o adevărată provocare inginerească din cauza reliefului dificil, a instabilității terenului și a complexității lucrărilor de consolidare necesare pentru a asigura siguranța traficului, după cum a explicat într-un interviu pentru Economedia, Dorin Constantin Duduță, director general adjunct al companiei gălățene Citadina 98 S.A. Pe lângă asfaltarea propriu-zisă, proiectul a inclus lucrări ample de sprijinire a versanților, refacerea podurilor și podețelor, dar și implementarea unor sisteme moderne de siguranță rutieră și colectare a apelor pluviale.

Date tehnice și cifrele proiectului

Modernizarea drumului a fost realizată la standarde europene, având următoarele caracteristici:

Lungime totală traseu: 16,243 km

Parte carosabilă: 2 benzi x 3,00 m lățime

Acostamente: 2 x 1,00 m

Benzi de încadrare: 2 x 0,25 m

Trotuare: realizate pe o lungime de 1,205 km (lățime 2 x 1,20 m)

Lucrări de artă: 2 poduri noi și 8 viaducte de coastă.

Finanțare de la bugetul de stat și garanție de 5 ani

Lucrările au fost executate de o asociere de constructori români cu experiență: Asocierea S.C. LEMACONS SRL & S.C. CITADINA 98 SA și TRAMECO SA.

Valoarea totală a investiției se ridică la 226,391 milioane de lei (cu TVA inclus), fondurile fiind asigurate integral de la bugetul de stat. Proiectul beneficiază de o perioadă de garanție de 60 de luni (5 ani), timp în care constructorul va asigura remedierea oricăror eventuale defecțiuni apărute.

Noua șosea nu doar că va fluidiza traficul interregional, dar va da și un impuls puternic turismului din județul Vrancea, punând în valoare potențialul zonelor Soveja și Lepșa.

Articol preluat din Economedia