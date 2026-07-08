VIDEO | Transfăgărășanul Vrancei va fi deschis oficial / Miercuri 8 iulie are loc recepția lucrărilor pe drumul montan Soveja – Lepșa, închis timp de două decenii

Miercuri, 8 iulie 2026, începând cu ora 10:00, va avea loc recepția oficială la finalizarea lucrărilor de modernizare pe DN2L, pe sectorul cuprins între kilometrii 60 și 76, care leagă localitățile Soveja și Lepșa. Evenimentul se va desfășura la intrarea în localitatea Soveja (km 60) și va reuni autorități locale, județene, precum și reprezentanți ai Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași și DRDP Buzău, au transmis reprezentanții firme gălățene Citadina 98, parte din asocierea care s-a ocupat de proiect.

Supranumit și „Transfăgărășanul Vrancei”, acest tronson de drum montan cu o lungime de 16 kilometri reprezintă un proiect de infrastructură extrem de important pentru regiune, fiind complet închis circulației rutiere timp de aproape 20 de ani din cauza stării avansate de degradare.

Modernizarea acestui sector a fost o adevărată provocare inginerească din cauza reliefului dificil, a instabilității terenului și a complexității lucrărilor de consolidare necesare pentru a asigura siguranța traficului, după cum a explicat într-un interviu pentru Economedia, Dorin Constantin Duduță, director general adjunct al companiei gălățene Citadina 98 S.A. Pe lângă asfaltarea propriu-zisă, proiectul a inclus lucrări ample de sprijinire a versanților, refacerea podurilor și podețelor, dar și implementarea unor sisteme moderne de siguranță rutieră și colectare a apelor pluviale.

Deschiderea oficială a DN2L Soveja – Lepșa va scoate din izolare cele două stațiuni turistice și va crea o legătură rutieră directă și rapidă între văile Șușiței și Putnei. Autoritățile estimează că darea în trafic a acestui drum spectaculos va impulsiona masiv turismul în județul Vrancea, oferind șoferilor un nou traseu montan de o frumusețe rară.

Articol preluat din Economedia