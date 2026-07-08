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Nouă din 10 telefoane din Romania permit localizarea rapidă a apelanților la 112

Peste 90% dintre telefoanele mobile active în România sunt echipate cu tehnologii care permit transmiterea rapidă și precisă a localizării către serviciul de urgență 112, ceea ce poate reduce timpul de intervenție al echipajelor de salvare, potrivit ANCOM.
Nouă din 10 telefoane din Romania permit localizarea rapidă a apelanților la 112
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Adria Puig / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laura Buciu
08 iul. 2026, 16:26, Economic
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Mai mult de nouă din zece telefoane mobile utilizate în rețelele din România sunt compatibile cu tehnologii care permit localizarea rapidă a apelanților la numărul unic de urgență 112, arată primul studiu realizat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Potrivit instituției, creșterea numărului de terminale compatibile cu tehnologii moderne de localizare contribuie la reducerea timpului necesar identificării persoanelor aflate în situații de urgență și, implicit, la intervenții mai rapide ale echipajelor de salvare.

90% din telefoane dispun de funcționalitatea Advanced Mobile Location (AML)

Datele studiului, bazate pe informațiile raportate de operatorii de telefonie mobilă, arată că la sfârșitul anului 2025 peste 90% dintre telefoanele active din România suportau tehnologiile 4G, VoLTE și GNSS, aproape jumătate erau compatibile cu rețelele 5G, iar aproape 90% dispuneau de funcționalitatea Advanced Mobile Location (AML).

ANCOM explică faptul că tehnologiile GNSS și AML permit determinarea cu o precizie mai mare a poziției apelantului, în timp ce VoLTE accelerează transmiterea informațiilor de localizare către serviciile de urgență.

Studiul urmărește evoluția capabilităților tehnice ale telefoanelor mobile utilizate în rețelele publice din România, în baza datelor raportate de furnizorii de comunicații electronice, conform prevederilor Deciziei ANCOM privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU).

Potrivit autorității, monitorizarea acestor date contribuie la îmbunătățirea condițiilor tehnice necesare localizării apelanților la 112. Din 2024, operatorii de telefonie mobilă transmit de două ori pe an către ANCOM informații statistice privind terminalele conectate la rețea și capabilitățile acestora, inclusiv compatibilitatea cu tehnologiile VoLTE, 4G, 5G și GNSS.

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