Economia mondială intră într-o perioadă decisivă. Cele cinci riscuri care pot schimba evoluția piețelor până la sfârșitul lui 2026

Economiștii estimează că ritmul de creștere economică globală ar putea ajunge la aproximativ 3,1% în a doua jumătate a anului, comparativ cu 1,6% în primele șase luni. Scenariul optimist depinde însă de menținerea armistițiului dintre Statele Unite și Iran, considerat factorul-cheie care poate influența restul economiei mondiale, mai scrie Euronews.

Armistițiul dintre SUA și Iran, piesa centrală a economiei globale

Potrivit Oxford Economics, menținerea acordului de încetare a ostilităților dintre Washington și Teheran ar permite stabilizarea pieței petroliere și reducerea presiunilor inflaționiste. În acest scenariu, prețul petrolului Brent ar putea rămâne în jurul valorii de 70 de dolari pe baril, susținând consumul și relaxarea condițiilor financiare la nivel global.

În schimb, reluarea conflictului ar putea provoca un nou șoc energetic. Primele semnale au apărut deja după recentele schimburi de atacuri din zona Strâmtorii Ormuz, care au determinat o creștere de peste 3% a cotației petrolului, până la aproximativ 76 de dolari pe baril. Experții avertizează că un conflict extins nu ar afecta doar piața energiei, ci și inflația, costurile de finanțare și lanțurile globale de aprovizionare.

Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai importante puncte strategice

Oxford Economics consideră că traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă principalul indicator al stabilității regionale. Aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial tranzitează această rută maritimă, iar orice blocaj poate avea efecte rapide asupra economiei globale. Analiștii spun că nivelul traficului din următoarele săptămâni va arăta dacă acordul dintre SUA și Iran poate rezista sau dacă tensiunile riscă să escaladeze din nou.

Tensiunile comerciale dintre SUA și China rămân un risc major

Raportul atrage atenția că și războiul comercial poate afecta perspectivele economice. Statele Unite pregătesc noi taxe vamale asupra unor produse importate, în timp ce Uniunea Europeană a intensificat investigațiile comerciale privind produsele chinezești, într-un context în care Bruxelles-ul încearcă să reducă dependențele strategice. Aceste măsuri riscă să afecteze comerțul mondial și investițiile, într-un moment în care economia globală încearcă să își consolideze revenirea.

Boom-ul inteligenței artificiale poate deveni și o vulnerabilitate

Un alt risc identificat de Oxford Economics îl reprezintă piața inteligenței artificiale. Deși investițiile în AI au susținut bursele în ultimele luni, analiștii avertizează că evaluările foarte ridicate și finanțările masive din sector pot genera corecții importante. Un scenariu analizat de companie presupune o scădere de 25% a acțiunilor tehnologice americane, situație care ar încetini puternic economia Statelor Unite și ar reduce creșterea economică globală în 2027. Și Banca Reglementelor Internaționale (BIS) avertizează că expansiunea rapidă a industriei AI este susținută tot mai mult de finanțări private greu de evaluat și de mecanisme financiare complexe, ceea ce poate amplifica riscurile în cazul unei corecții.

Deciziile băncilor centrale și alegerile politice pot influența piețele

A doua jumătate a anului va fi marcată și de deciziile marilor bănci centrale privind dobânzile, precum și de mai multe evenimente politice importante. Pe agenda investitorilor se află deciziile Rezervei Federale a SUA, alegerile parlamentare din Israel și scrutinul legislativ din Statele Unite, dar și alegeri regionale în Germania, care pot influența direcția celei mai mari economii europene.

Economiștii subliniază însă că există și motive de optimism. Economia europeană a rezistat mai bine decât se anticipa în primul semestru, iar productivitatea generată de investițiile în inteligență artificială ar putea susține creșterea economică în următorii ani. Totuși, Oxford Economics avertizează că incertitudinile rămân ridicate, iar evoluția conflictelor geopolitice va continua să fie principalul factor care va influența piețele financiare și economia mondială în lunile următoare.